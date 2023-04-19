В Ботаническом саду Москвы расцвела первая в этом году сакура
На Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду Москвы 19 апреля расцвела первая в этом году сакура. Имеется в виду вишня сахалинская, рассказали в пресс-службе "Аптекарского огорода".
"Речь о вишне Саржента, или вишне сахалинской, с нежными розовыми цветками. Гости могут увидеть легендарное дерево возле Субтропической оранжереи рядом с малой черёмухой", — говорится в сообщении.
Кроме того, на Весеннем фестивале цветов расцвели первые магнолии. А скоро начнётся цветение настоящей сакуры из Японии, которая находится в Саду плодовых деревьев. Эту вишню привезли со склонов горы Фудзияма.
Благодаря тому что в коллекции сада есть много различный видов и сортов магнолии, увидеть цветение этого растения можно будет до самого лета. А в начале июня распустится магнолия крупноцветковая с огромными цветками.
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