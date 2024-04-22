Не попавшим в Мексику россиянам подсказали, как возместить ущерб

Россияне, которых не пустили на рейсы в страны Латинской Америки при перелёте через Стамбул, должны как можно быстрее обратиться в турецкую авиакомпанию с письменной претензией. В ней нужно обозначить размер понесённых убытков с требованием возместить эти средства, посоветовал NEWS.ru юрист Илья Русяев.

Если в удовлетворении претензии будет отказано, люди вправе подать иск о взыскании убытков в суд, потребовав компенсацию морального вреда.

"Первым шагом должно стать незамедлительное обращение в авиакомпанию с письменной претензией. В претензии необходимо изложить все обстоятельства произошедшего, указать размер понесённых расходов (стоимость авиабилетов, проживания в отеле, трансфера), а также потребовать их возмещения. Следует приложить копии подтверждающих документов. Если авиакомпания откажет в удовлетворении претензии или не ответит в установленный законом срок (30 дней), туристу следует обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании убытков", — пояснил Русяев.

К иску нужно приложить доказательства понесённых расходов и переписку с авиакомпанией. Если удастся доказать, что отказ во въезде был незаконным, шансы выиграть суд возрастут. В некоторых случаях эксперт посоветовал обращаться в консульские учреждения РФ, способные посодействовать в разрешении таких конфликтов на межгосударственном уровне.