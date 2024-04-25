Не заводите, если есть дети: 6 самых злых и агрессивных пород собак Если с вами живут маленькие дети или, наоборот, пожилые люди, то покупать собаку нужно осторожно, изучая характеристики породы. Помните, что далеко не все виды питомцев добрые. Life.ru рассказывает про агрессивных четырёхлапых, с которыми совладает далеко не каждый. 25 апреля, 16:30 Агрессивные и злые породы собак — их нельзя заводить, если есть маленькие дети в семье. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Существует много пород агрессивных собак. Внешне они выглядят мило и дружелюбно, но в повседневной жизни оказываются настоящими хищниками. Если по незнанию купить такого пса, то можно и без пальцев остаться. Какие агрессивные породы собак лучше обходить стороной?

1. Агрессивная порода собак: Американский питбуль

Какая порода агрессивной собаки может загрызть человека? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Американский питбуль — порода собак с непростым характером. Питомец настолько агрессивен в повседневной жизни, что его запрещено разводить в более чем 50 государствах планеты. Примечательно, что от укусов четырёхлапого за последние десятилетия погибло около 300 человек.

Хотя питбули и агрессивные собаки, они довольно умные. Характер у питомцев сильный, они уверены в себе и очень любят жизнь. Поэтому при возникновении малейшей угрозы бросаются в схватку. Причём не важно, кто перед ними — пожилой человек или ребёнок.

2. Агрессивная порода собак: Бультерьер

Какая порода собак может за секунду добраться до вашей шеи, если её разозлить? Бультерьер. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Мало кто знает, что милый бультерьер тоже считается породой собак с повышенной агрессией. Такие питомцы внешне выглядят весьма миролюбиво, и многие люди заводят их дома, совершая большую ошибку.

Бультерьер довольно мускулистая и проворная собака. Благодаря миниатюрным размерам питомец может неожиданно напасть на обидчика и за считаные секунды добраться до его шеи. Воспитывать бультерьера довольно сложно. Придётся нанимать профессионального дрессировщика, иначе жизнь детей и пожилых людей в квартире будет под угрозой.

3. Агрессивная порода собак: Бурбуль

Бурбуль — злая порода собак из Африки, наделённая силой и выносливостью. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Представителя этой большой породы собак на улице встретить крайне трудно, поскольку она не так распространена, как остальные. Бурбули появились в Южно-Африканской Республике. Их выращивали для охоты, а также защиты домов от злоумышленников.

Отличительная особенность этой агрессивной породы собак в том, что особи наделены большой силой и выносливостью. Они справляются практически с любыми нагрузками. У бурбуля мощная мускулатура, он самоуверенный, смелый и поэтому часто проявляет агрессию. Вполне может быть, что пёс станет нападать на всех членов семьи, кроме своего хозяина.

4. Агрессивная порода собак: Доберман

Доберман — порода собак, выведенная специально для службы в полиции и спецназе. Поэтому у него особый характер. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Эта большая порода собак навевает ужас на людей по всему миру. Изначально доберманов выводили специально для работы в полиции, спецназе и других ведомствах. Однако потом их начали заводить себе и гражданские лица.

Собака от природы наделена внушительными размерами, развитой мускулатурой и скоростью. Она легко может искусать незнакомого человека или родственника, если редко его видит. Причём причина агрессии чаще всего неизвестна. Бывало немало случаев, когда питомец калечил своего владельца, если ему что-то не нравилось.

5. Агрессивная порода собак: Ротвейлер

Ротвейлер — порода собак, которая захочет доминировать в семье. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Ротвейлер — агрессивная порода собак, которая появились в Германии в XVIII веке. Заводить его семьям с детьми или пожилыми родственниками ни в коем случае нельзя из-за своенравного характера пёселя. Питомец приходит в дом, чтобы быть главным и доминировать. Если дети или пожилые люди будут пытаться навязать ротвейлеру свою волю, то он начнёт отстаивать свои права. Например, рыча или кусаясь.

6. Агрессивная порода собак: Боксёр

Боксёр — порода собак, которая может сделать человека инвалидом, если сильно покусает. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Представители таких больших пород собак выглядят мило и миролюбиво, но обманываться не стоит. Боксёры были выведены для работы в силовых структурах, а значит, они достаточно сильные и мощные, чтобы критически навредить человеку. В бой такие питомцы пускают всё — и кусаются, и бьют лапами. Если не остановить собаку вовремя, есть риск остаться инвалидом. Поэтому для семей с детьми или пенсионерами эту породу лучше не заводить.

Авторы Никита Фартов