Юрист объяснил, когда "шашлычок под коньячок" обернётся штрафом Юрист Русяев: За разведение костров в лесах грозит штраф до 60 000 рублей 27 апреля, 05:56 Юрист рассказал, во сколько на майские обойдётся пикник в неположенном месте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Майские праздники ассоциируются с отдыхом на природе и шашлыками. Однако существуют правила, нарушение которых может привести к серьёзным штрафам вместо весёлого пикника. Юрист Илья Русяев рассказал Life.ru, сколько и за что можно получить, если сделать шашлык не в том месте и не в то время.

Разведение костров в запрещённых местах. За разведение костров в лесах, на полях, торфяниках, территориях с сухой травой и другими возгораемыми материалами граждане могут быть оштрафованы на сумму от 15 000 до 60 000 рублей, предупреждает управляющий партнёр компании "Русяев и партнёры".

Нарушение правил пожарной безопасности. За несоблюдение требований пожарной безопасности при разведении костров, использовании мангалов и барбекюшниц гражданам грозит штраф от 5000 до 50 000 рублей (в особых случаях).

Выброс мусора в неположенных местах. После пикника нельзя оставлять мусор на обочинах дорог, в лесу и в других неположенных местах. За это грозит штраф от 2000 до 70 000 рублей. Также они могут применяться за парковку на газонах и за распитие алкоголя в общественных местах.

Повреждение чужого имущества. Во время пикников и застолий стоит быть осторожными и не портить чужое имущество, например парковые скамейки или лесопосадки. В противном случае может последовать штраф от 300 до 500 рублей или придётся возместить причинённый вред.

Однако помимо административных штрафов в некоторых случаях может наступать уголовная ответственность. Например, за причинение тяжкого вреда здоровью или смерти по неосторожности, а также за уничтожение или повреждение лесных насаждений грозит лишение свободы.

"Чтобы избежать серьёзных штрафов и других санкций, на майских праздниках следует строго соблюдать правила пожарной безопасности, порядка обращения с мусором и ответственно относиться к своему поведению. Пренебрегать правилами категорически не стоит, так как последствия могут быть крайне неприятными", — посоветовал Илья Русяев.

А ранее глава Союза дачников напомнил о правилах разведения огня. Так, если на даче использовать открытый огонь в металлической ёмкости (например, мангал) для приготовления шашлыка или других блюд, то противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек должно быть не менее 5 метров.