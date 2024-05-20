Священник объяснил, грешно ли стерилизовать кота Священник Береговой: Стерилизовать животных не грех 20 мая, 10:23 В православной церкви нет канонов, которыми бы регламентировись взаимоотношения людей с животными. Обложка © Freepik.com/wirestock

В православной церкви нет канонов, которыми бы регламентировись взаимоотношения людей с животными. Так священник Русской Православной Церкви Владислав Береговой ответил на вопрос Life.ru, грех ли стерилизовать кошку или кота.

"Когда об этом нас спрашивают, как правило, мы отвечаем, что животных стерилизовать не грех. Во-первых, потому что это приносит некоторое спокойствие и животным и их хозяевам и не приходится из-за этой сентиментальности убивать котят или ещё кого-нибудь, потому что "мы стерилизовать не захотели, а котят мы спокойно топим в речке по 12- 15 штук", — отметил Береговой.

Он подчеркнул, что считать грехом стерилизацию животного, но не относиться так же к убийству котят и щенков — это искаженное сознание. Поэтому священник посоветовал стерилизовать домашнего питомца и жить спокойно.

"И не думайте потом, куда этот десяток котят девать. А если вы скажете, что их можно было раздать — вы попробуйте раздать, давайте! Какого-нибудь простого непородистого котика. Вы много времени потеряете, они к этому времени уже своих котят родят. А оставлять на улице, мол, их кто-нибудь подберёт — это тоже неправильно, потому что это просто успокаивание своей совести, которая говорит тебе: "их съедят собаки, крысы, с голоду помрут". Или — раз я не знаю, что с ними случилось, то я как бы не виноват", — рассуждает священник.

Береговой напомнил известную цитату всем известные слова Антуана де Сент-Экзюпери: мы несём ответственность за того, кого приручили.

А ранее Life.ru спрашивал у священника, как Православная церковь относится к кремации. Так, нормой погребения в православной традиции всё же считается захоронение в земле, но "санкций" за кремацию нет.