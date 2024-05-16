Диакон раскрыл, как Православная церковь относится к кремации Диакон Вячеслав Ланский: У Церкви нет "санкций" за кремацию 16 мая, 06:33 У Церкви нет "санкций" за кремацию. Обложка © Freepik.com

Нормой погребения в православной традиции считается захоронение в земле. А как Церковь относится к кремации? Об этом Life.ru рассказал руководитель пресс-службы Кузбасской епархии диакон Вячеслав Ланский.

Апостол Павел, обращаясь к коринфянам, пишет: "Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога" (1 Кор. 6:19). Это стимулирует христиан и при жизни чтить тело, и отдавать соответствующее почтение уже после смерти. Вячеслав Ланский Руководитель пресс-службы Кузбасской епархии, диакон

Он подчеркнул, что в своих ожиданиях всеобщего воскрешения православные сохраняют учение Церкви и о воскрешении тел усопших. Также продолжают существовать традиции почитания святых через молитву у их мощей. А вот традиция кремации более характерна для восточных религиозных культов. Сегодня же этот способ зачастую обусловлен соображениями экономического характера.

"Жизненные и посмертные ситуации бывают разными, мы все прекрасно понимаем, что загробная участь слабо связана с образом погребения. Однако Церковь стремится к естественности природного закона и в отношении человека: "Земля еси, и в землю отыдеши" (Быт. 3:19)", — добавил диакон.

При этом Ланский подчеркнул, что у Церкви нет как таковых санкций за кремацию. Разве что могила на кладбище позволит дольше сохранить память об усопшем, а значит, и сделать непрерывной молитву и родных, и Церкви.

А ранее священник призвал христиан не бояться конца света. По его словам, те, кто усматривает в нынешних неспокойных временах исключительно признаки надвигающегося конца, рискуют лишиться здравомыслия христианского мировоззрения.