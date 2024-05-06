"Аннушка уже разлила масло": Священник призвал христиан не бояться конца света

Те, кто усматривает в нынешних неспокойных временах исключительно признаки надвигающегося конца, рискуют лишиться здравомыслия христианского мировоззрения, кроме того, христианам не пристало бояться апокалипсиса. Такое наставление озвучил председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.

"В Апокалипсисе (финальной книге Священного Писания. — Прим. Life.ru) сказано: "Ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!" Первые христиане относились к наступлению последних времён не со страхом перед Антихристом, но с радостью о приближении Царствия Божие. И в этом смысле бояться последних времён — дело не христианское", — объяснил священнослужитель в беседе с РИА "Новости".

Он добавил, что ещё Иисус Христос сказал, что время, когда наступит конец дней, неведом даже ангелам, — только Господу. Поэтому пытаться предсказать Апокалипсис — абсолютно бесполезное дело, как и попытки воспринимать нынешние времена в перспективе теории о конце света. Такие измышления могут лишь подорвать трезвость христианского взгляда на мир.