"Аннушка уже разлила масло": Священник призвал христиан не бояться конца света
Протоиерей Козлов: Христианам не пристало бояться конца света
Те, кто усматривает в нынешних неспокойных временах исключительно признаки надвигающегося конца, рискуют лишиться здравомыслия христианского мировоззрения, кроме того, христианам не пристало бояться апокалипсиса. Такое наставление озвучил председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.
"В Апокалипсисе (финальной книге Священного Писания. — Прим. Life.ru) сказано: "Ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!" Первые христиане относились к наступлению последних времён не со страхом перед Антихристом, но с радостью о приближении Царствия Божие. И в этом смысле бояться последних времён — дело не христианское", — объяснил священнослужитель в беседе с РИА "Новости".
Он добавил, что ещё Иисус Христос сказал, что время, когда наступит конец дней, неведом даже ангелам, — только Господу. Поэтому пытаться предсказать Апокалипсис — абсолютно бесполезное дело, как и попытки воспринимать нынешние времена в перспективе теории о конце света. Такие измышления могут лишь подорвать трезвость христианского взгляда на мир.
Тем же, кого тревожит конец — Апокалипсис, который явится в виде третьей мировой или ядерной войны, Козлов советует вспомнить о наиболее важной вещи — встреча с Господом после смерти может наступить внезапно для каждого человека в любой день, поэтому нужно не забывать о регулярных молитвах. Он вспомнил крылатую фразу из романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", пояснив, что никто не знает, "для кого Аннушка уже разлила масло". А ещё он подчеркнул, что Бог шлёт всем испытания в меру их возможностей.
Ранее настоятель храма разоблачил один из наиболее распространённых мифов, связанных с концом света. По его словам, даже если случится так, что Благодатный огонь не сойдёт, то это не приведёт к концу света. Впрочем, волноваться не стоит, ведь схождение священного пламени в иерусалимском храме Гроба Господня уже случилилось.
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