Священник рассказал, можно ли размещать фотографии умерших на памятниках

В русском православии фотографии на памятниках появились не так давно, как, к примеру, на кладбищах в Грузии или Армении, где изображений усопших гораздо больше, указал священник РПЦ Николай. Он также рассказал, можно ли размещать фото умерших на памятниках и как вообще к этому относится Церковь.

"Фотография не сможет передать той внешности человека, которую задумал Господь, но в какой-то мере она допускается. Поэтому размещать изображения на памятниках можно", — сказал батюшка в беседе с ИА "Медиапоток".

Вместе с тем он призвал верующих не придавать этому вопросу чрезмерного значения, ведь для Бога не существует мёртвых. Гораздо важнее, по словам священника, молиться за души ушедших в иной мир.