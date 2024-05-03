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3 мая, 09:45

Священник рассказал, можно ли размещать фотографии умерших на памятниках

Священник Николай: Церковь разрешает размещать фотографии умерших на памятниках

В русском православии фотографии на памятниках появились не так давно, как, к примеру, на кладбищах в Грузии или Армении, где изображений усопших гораздо больше, указал священник РПЦ Николай. Он также рассказал, можно ли размещать фото умерших на памятниках и как вообще к этому относится Церковь.

"Фотография не сможет передать той внешности человека, которую задумал Господь, но в какой-то мере она допускается. Поэтому размещать изображения на памятниках можно", — сказал батюшка в беседе с ИА "Медиапоток".

Вместе с тем он призвал верующих не придавать этому вопросу чрезмерного значения, ведь для Бога не существует мёртвых. Гораздо важнее, по словам священника, молиться за души ушедших в иной мир.

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А ранее протоиерей Андрей Лоргус рассказал, откуда на самом деле взялся обычай посещать на Пасху кладбища. Он добавил, что такой традиции нет ни в одной другой стране мира.

Обложка ©

Freepik.com

Наталья Исакова
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