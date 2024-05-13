Священники объяснили, почему совместная жизнь без брака — грех, за который попадают в ад

Сожительство незамужних пар, как и измена, считаются грехами, за которые можно попасть в ад. Православные священники утверждают, что фатальные последствия ожидают тех, кто не желает менять собственную жизнь.

"Если вы считаете, что это любовь, что вы встретили по-настоящему своего человека, то женитесь или выходите замуж", — приводит дзен-канал "Святые места" слова священнослужителей.

В случае отказа, по словам представителей РПЦ, необходимо расстаться, так как решение остаться в грехе может оказаться самым глупым поступком в жизни, из-за которого можно лишиться Царствия Небесного. Грех остаётся грехом, и, даже если человек был добрым христианином перед сожительством вне брака или изменой, Бог его всё равно не простит, утверждают священники.