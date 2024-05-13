Священники объяснили, почему совместная жизнь без брака — грех, за который попадают в ад
РПЦ: Совместная жизнь без брака — грех, за который можно попасть в ад
Сожительство незамужних пар, как и измена, считаются грехами, за которые можно попасть в ад. Православные священники утверждают, что фатальные последствия ожидают тех, кто не желает менять собственную жизнь.
"Если вы считаете, что это любовь, что вы встретили по-настоящему своего человека, то женитесь или выходите замуж", — приводит дзен-канал "Святые места" слова священнослужителей.
В случае отказа, по словам представителей РПЦ, необходимо расстаться, так как решение остаться в грехе может оказаться самым глупым поступком в жизни, из-за которого можно лишиться Царствия Небесного. Грех остаётся грехом, и, даже если человек был добрым христианином перед сожительством вне брака или изменой, Бог его всё равно не простит, утверждают священники.
Ранее выяснилось, как церковь относится к фотографиям усопших на кладбищенских памятниках. По словам священника Николая, это не воспрещается, хотя и не поможет передать облик человека таким, как его задумал Бог.