"Господь смотрит на сердце": Священник рассказал, можно ли женщинам с макияжем заходить в храм

Нахождение в храме женщин с макияжем не приветствуется, однако из-за подобного Бог не отвернётся от прихожанки. Об этом заявил настоятель храма Архангела Михаила в Красноярске, протоиерей Роман Нещерет.

"Помада на богослужении, конечно, не приветствуется, но при этом церковь говорит, что Господь смотрит прежде всего на наше сердце. Даже если женщина придёт в храм с макияжем, накрашенными губами, это не означает, что Бог от неё отвернётся", — пояснил он в беседе с aif.ru.

Однако женщина с макияжем может поцеловать икону, из-за чего на ней останутся следы помады, или святой крест, которым священник благословляет прихожан. Так, были случаи, когда после этого он пачкал священнослужителя. Тем не менее женщина может прийти на службу спонтанно или после работы, забыв стереть всё с лица.

Причём осуждать такое никто не будет, ведь это — грех. Более того, в храме необходимо обратить взгляд на иконостас, а не рассматривать других.