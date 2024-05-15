Иеромонах рассказал россиянам, каким святым молиться ради урожая Иеромонах Игнатий: Покровителем огородничества является Николай Чудотворец 15 мая, 06:00 Существуют специальные молитвы перед началом всякого благого дела, даже перед началом сельскохозяйственных работ. Обложка © Freepik.com

Для дачников и огородников начинается горячая пора: нужно посеять, удобрить, прополоть. Помощи можно попросить и у высших сил. Каким святым молиться, чтобы получить хороший урожай, Life.ru рассказал иеромонах Игнатий Шестаков.

По его словам, прибегать к покровительству святых, работая на земле (будь то хлебопашество, огородничество или садоводство), правильно. И у христианских народов, в том числе на Руси, всегда такие традиции существовали.

Например, считается, что покровителем огородничества является святитель Николай. И перед началом посевов или каких-то работ, конечно, можно ему помолиться особой молитвой. А вообще, когда вы уже посадили рассаду, можно её окропить святой водой со словами: "Во имя Отца и Сына и Святаго духа". Игнатий Шестаков Иеромонах

Ещё одним покровителем огородников является Конон Градарь, почитаемый в некоторых регионах. При жизни он сам занимался сельским хозяйством. Этот святой пострадал, исповедуя христианскую веру при императоре Трояне. А на Балканах покровителем виноградарства считается Мученик Трифон. В день его памяти виноградари совершают обрезание ветвей, читают молитвы, окропляют растения святой водой.

По словам священника, есть также специальные молитвы перед началом всякого благого дела, даже перед началом сельскохозяйственных работ. Их можно найти в Интернете.

"Так что это вполне допустимая и нужная традиция молиться святым, когда мы занимаемся выращиванием, будь то огурцов, помидоров и любых сельскохозяйственных культур. И такая традиция действительно есть, когда Церковь освящает это дело и молится за тех людей, которые трудятся на земле и выращивают урожай", — подчеркнул иеромонах Игнатий.

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