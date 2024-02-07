Иерей рассказал, кому поможет икона "Утоли моя печали" Иерей Постернак: Молящиеся у иконы "Утоли моя печали" получают особую помощь 7 февраля, 14:17 Обложка © Shutterstock

Сегодня, 7 февраля, совершается празднование иконе "Утоли моя печали". Эта икона Богородицы в Русской православной церкви считается чудотворной. Декан историко-филологического факультета ПСТГУ иерей Андрей Постернак рассказал Life.ru об истории этого чудотворного образа.

Священник рассказал, что икона "Утоли моя печали" была написана в середине XVII века, но долгое время находилась в забвении в Москве, в храме Святителя Николая в Пупышах (до нашего времени он не сохранился). Прославлен этот образ оказался примерно через 100 лет, в XVIII веке, когда, обратившись к Божией Матери с молитвами, у иконы исцеление получила парализованная женщина. После этого началось особенное почитание образа. Само его название, уточняет иерей, свидетельствует о том, что те, кто молится Божией Матери, получают избавление от многих печалей.

"Этот образ после того, как храм был разрушен, был перенесён в храм Святителя Николая в Кузнецах, где он находится до сих пор и где его все москвичи особенным образом почитают. Вот, например, сегодня перед этим образом совершалось богослужение, которое возглавлял первый викарий Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси митрополит Григорий, он поздравил всех москвичей с этим особенным праздником. Так что те, кто приходит к этой иконе, они получают особую помощь и поддержку от Бога", — добавил Андрей Постернак.

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