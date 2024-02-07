Регион

Уведомления отключены

Такер Карлсон в Москве
Новости
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Семь снарядов РСЗО Vampire уничтожено над Белгородской областью

Иерей рассказал, кому поможет икона "Утоли моя печали"

Путин: Индексация соцвыплат с 1 февраля затронула уже 20 миллионов россиян

Движение перекрыто: Один человек погиб в ДТП с 27 машинами на трассе в Подмосковье

В Абхазии ввели полный запрет на вейпы

Рада Украины в первом чтении приняла законопроект об ужесточении мобилизации

Такера Карлсона повторно внесли в базу сайта "Миротворец"

Выше нормы в 14 млн раз: На "Фукусиме" произошла утечка радиоактивной воды

Обеспечить безопасность России: Песков перечислил цели СВО

"Не по сценарию СВО": Медведев высказался о возможной войне России с НАТО

Иерей рассказал, кому поможет икона "Утоли моя печали"

Иерей Постернак: Молящиеся у иконы "Утоли моя печали" получают особую помощь

7 февраля, 14:17
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Сегодня, 7 февраля, совершается празднование иконе "Утоли моя печали". Эта икона Богородицы в Русской православной церкви считается чудотворной. Декан историко-филологического факультета ПСТГУ иерей Андрей Постернак рассказал Life.ru об истории этого чудотворного образа.

Священник рассказал, что икона "Утоли моя печали" была написана в середине XVII века, но долгое время находилась в забвении в Москве, в храме Святителя Николая в Пупышах (до нашего времени он не сохранился). Прославлен этот образ оказался примерно через 100 лет, в XVIII веке, когда, обратившись к Божией Матери с молитвами, у иконы исцеление получила парализованная женщина. После этого началось особенное почитание образа. Само его название, уточняет иерей, свидетельствует о том, что те, кто молится Божией Матери, получают избавление от многих печалей.

"Этот образ после того, как храм был разрушен, был перенесён в храм Святителя Николая в Кузнецах, где он находится до сих пор и где его все москвичи особенным образом почитают. Вот, например, сегодня перед этим образом совершалось богослужение, которое возглавлял первый викарий Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси митрополит Григорий, он поздравил всех москвичей с этим особенным праздником. Так что те, кто приходит к этой иконе, они получают особую помощь и поддержку от Бога", — добавил Андрей Постернак.

Священник рассказал, о чём стоит помолиться Ксении Петербургской
Священник рассказал, о чём стоит помолиться Ксении Петербургской

В православном календаре почти каждый день отмечен каким-либо церковным праздником. В материале Life.ru читайте, какого числа Православная церковь будет отмечать важнейшие праздники в 2024 году и перед какими из них верующим следует держать пост.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!