Священник рассказал, о чём стоит помолиться Ксении Петербургской Священник Муравьёв: Ксения Петербургская откликается на молитвы каждого человека 6 февраля, 08:06 Обложка © Shutterstock

Сегодня православные христиане отмечают День памяти святой блаженной Ксении Петербургской. Священник Сергий Муравьёв рассказал Life.ru, о чём верующие молятся этой святой и кому можно к ней обратиться.

Муравьёв напомнил, что Ксения Петербургская — всемирно известная святая, которая почитается не только на территории России. Её почитали ещё задолго до того, как причислили к лику святых. И по сей день сотни тысяч верующих ежемесячно приезжают к Смоленской иконе Божьей Матери на Смоленском кладбище, посещают часовню Ксении Петербургской и молятся ей. Прошения бывают максимально разные, говорит священник: люди просят и об исцелении, и о даровании супруга и супруги, пары — о ребёнке, студенты — о сдаче экзаменов.

"Она откликается на молитвы и просьбы каждого человека, кто приходит к ней с искренним желанием помощи Божьей, и она является сомолитвенником человека в том, что он просит. С материальными вопросами тоже к ней обращаются. Это святая, святая блаженная, которая помогает каждому человеку, который искренним сердцем обращается к Господу", — добавил Муравьёв.

Напомним, что сегодня, 6 февраля, верующие отмечают День памяти святой блаженной Ксении Петербургской. Этот день очень важен для верующих, потому что Ксения была и остаётся одной из любимых русских святых, быстро отзывающейся на молитвы страждущих, помогая им в бедах и трудностях. В народе эта дата считалась тяжёлым днём, связанным со множеством суеверий и запретов, нарушение которых могло привести к неприятностям. Подробнее читайте в материале Life.ru.