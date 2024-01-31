Священник высказался о появлении "сверхлюдей" с чипами Илона Маска в мозге

"Ещё он коммерсант, ориентирован на продажу товара, а такие технологии должны быть результатом работы исследователей, которые докажут, что это безопасно и исцеляет. Пока из того, что мы видели, в том числе в попытках Neuralink, очень много побочных эффектов: заболеваний, эпилепсий, неспособности программного обновления и так далее. Даже в техническом смысле эффективность не доказана", — заметил протоиерей в беседе с РИА "Новости".