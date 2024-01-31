Священник высказался о появлении "сверхлюдей" с чипами Илона Маска в мозге
Протоиерей Абрамов призвал ввести в России мораторий на внедрение чипов в мозг
Секретарь Синодальной комиссии по биоэтике протоиерей Александр Абрамов заявил, что вживление чипов в мозг имеет массу побочных эффектов, поэтому нужен мораторий на такие операции.
Священник отметил, что многие корпорации помимо Neuralink проводят операции по внедрению чипов с разными функциональными особенностями в мозг. А владелец этой компании Илон Маск просто обладает большей популярностью.
"Ещё он коммерсант, ориентирован на продажу товара, а такие технологии должны быть результатом работы исследователей, которые докажут, что это безопасно и исцеляет. Пока из того, что мы видели, в том числе в попытках Neuralink, очень много побочных эффектов: заболеваний, эпилепсий, неспособности программного обновления и так далее. Даже в техническом смысле эффективность не доказана", — заметил протоиерей в беседе с РИА "Новости".
По словам Абрамова, такие операции с мозгом всегда имеют "абсолютно гадательный, безответственный, экспериментаторский, неограниченный этическими нормами характер". Подобные вмешательства в область мозга должны быть под запретом, так же как вмешательство в эмбрион с целью генетической настройки, уверен священник.
Ранее Лайф рассказывал об удачном завершении эксперимента Илона Маска по внедрению чипа в мозг. Человек получил чип под названием Telepathy ("Телепатия"), который даст владельцу возможность управлять смартфоном и компьютером при помощи силы мысли. В Госдуме заявили, что чипирование опасно, но смелый эксперимент Маска вызывает интерес. А врач счёл, что такой чип может совершить революцию в медицине.
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