Россиянам назвали вескую причину, почему нельзя оставлять еду на кладбище после Радоницы

14 мая у православных — Радоница, в этот день верующие поминают усопших. При этом многие приносят с собой на кладбище еду и оставляют там разные продукты. Чем это опасно, рассказал биолог-охотовед, эксперт Госдумы по вопросам охотхозяйственной деятельности, экологии и охраны природы Валерий Кузенков.

"Белки, лисы, бродячие собаки, медведи — все эти животные, проживающие в лесах, расположенных вблизи кладбищ, могут внезапно нагрянуть в поисках пищи. Если они однажды полакомились вкусностями в определённом месте, они будут периодически приходить и проверять, не появилось ли что-то свеженькое", — сказал Кузенков в беседе с РИА "ФедералПресс".

По его словам, "настоящей радостью" для обитателей леса будут куриные яйца, хлебобулочные изделия, сгущёнка, конфеты. Однако зачастую первыми до лакомств добираются птицы, оставляя наземному зверью только крошки.

Биолог пояснил, что человеческая еда не навредит животным, однако привлечёт их на кладбище, куда они будут возвращаться регулярно. При этом они могут напасть на людей. Также эксперт призывает соблюдать меры предосторожности и тщательно осматривать округу на предмет присутствия бродячих собак.