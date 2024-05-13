"Окститесь!": Священник раскрыл, спускаются ли на землю души усопших на Радоницу

Есть мнение, что души умерших бродят по земле и ждут своих близких на кладбище на Радоницу, в день поминовения усопших, который в этом году выпадает на 14 мая. Однако, как объяснил священник Владислав Береговой, эта версия ошибочна.

"Откуда они это взяли? Из года в год по всем соцсетям в этот день кочует рвущее душу стихотворение одной дамы, в котором об этом ожидании утверждается, как о непререкаемой богословской истине. Души умерших находятся в преддверии Царства Небесного или адских мук. Они находятся в ином модусе бытия — в вечности — и туда-сюда по земле не гуляют. Это невозможно! Только святые могут как-то являться по особому Промыслу Божиему некоторым людям в виде огромного исключения", — пояснил священнослужитель в телеграм-канале.

Береговой объяснил, что все видимые явления "душ" умерших являются "бесовскими страхованиями" или проявлением психических проблем. По словам священника, от этого необходимо избавляться. Так, первое лечится изменением образа жизни, воцерковлением, молитвой за усопших и раздачей милостыни, а второе — медиками.

Говоря о том, можно ли ходить на кладбище на Радоницу, священнослужитель ответил утвердительно. Однако делать это он советует после службы в храме. На могилке Береговой советует православным помолиться об усопших и прочитать Пасхальный канон, Часы Пасхи или Псалтырь. Также можно пригласить священника, чтобы он отслужил литию на могиле. Что касается пикников на кладбище, то Береговой назвал их отголоском языческих тризн.

"Вы совсем обезумели, христиане?! Окститесь! Пришли, помолились, ушли. Еду отдайте нищим у кладбища — на могилах она никому не нужна, кроме тех случаев, когда те же нищие забирают её с могил", — заключил священник.