Православным рассказали, какие блюда готовить на поминки Эксперты назвали кутью, компот и пироги обязательными блюдами на Радоницу 11 мая, 13:41 Эксперты рассказали, что ставить на стол на поминки. Обложка © Freepik

Чтобы помянуть усопших, следует накрыть стол без алкоголя, а гостям предложить суп и пироги. РИА "ФедералПресс" публикует список блюд, которые традиционно подают на Радоницу, отмечаемую в этом году 14 мая.

Чаще всего на стол ставится кутья. Это простое блюдо, которое представляет собой постную рисовую или пшённую кашу на воде, но с добавлением изюма или мёда. Священнослужители объясняют традицию тем, что зёрнышки олицетворяют воскрешение, а добавление сухофруктов — благодать для усопшего.

Кроме того, гостям на поминки предлагают блины с маслом, сметаной или мёдом. И, конечно же, пекутся пироги. Начинка для них выбирается классическая: картофель, грибы, мясо, рыба или капуста. Из горячих блюд приветствуются супы, как правило, это щи, а на второе можно приготовить пюре с котлетой.

Алкоголь не должен присутствовать на поминках, при необходимости возможны вино или водка, но в ограниченном количестве. Зачастую на стол ставят компот, квас или кисель. При этом поминальный стол может немного отличаться в зависимости от региона. Например, на севере страны в меню обязательно входит уха, а на Урале предпочитают куриный суп с лапшой.

Ранее сообщалось, что первый воскресный день в конце пасхальной недели, который называют Красной горкой, или Антипасхой, не является каким-то особым днём для посещения кладбища. Православным христианам лучше делать это в Радоницу — в день особого поминовения усопших.

Авторы Татьяна Миссуми