Радоница-2024: Что можно и чего нельзя делать 14 мая, в родительский день
14 мая 2024 года православные христиане отметят Радоницу. Life.ru рассказывает, какие традиции соблюдаются в этот день и что категорически нельзя делать.
Радоница — это день особого поминовения усопших, который отмечается на девятый день после Пасхи. Обложка © ТАСС / Виктор Драчев
14 мая 2024 года православные христиане отмечают Радоницу, день поминовения усопших. В этот день важно вспомнить о тех, кто покинул нас, и помолиться за них. Рассказываем, какие традиции соблюдают в этот день и что категорически нельзя делать.
Что такое Радоница?
Что нужно знать о Радонице-2024. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
Радоница, или родительский день, — это особенный день, когда верующие посещают могилы близких и молятся о покое их душ. Название праздника происходит от слова "радость", ведь православные делятся с умершими радостью Пасхи, надеясь на их воскресение и вечную жизнь.
Что можно делать 14 мая, в Радоницу?
Традиции Радоницы: как правильно поминать усопших. Фото © ТАСС / Виктор Драчев
Конечно, у каждого церковного праздника свои правила. Начнём с рекомендаций, которые помогут вам провести этот святой день правильно.
- Молиться за усопших. Начните утро с посещения церковной службы, где можно заказать панихиду. Искренняя молитва за близких имеет большую силу.
- Посетить кладбище. После службы отправляйтесь на кладбище. Можно прибраться на могилах, если этого не сделали раньше, и оставить цветы. Не забудьте помянуть усопших, вспомнить их добрым словом.
- Помощь нуждающимся. Принесите в храм еду и пожертвования или раздайте их бедным. Делайте это с молитвой и добрым сердцем.
- Работа и домашние дела. На Радоницу не запрещается работать. Можно заниматься повседневными делами, убираться в квартире, решать бытовые вопросы.
- Поминальная трапеза. Поминать умерших за столом принято дома. Готовятся традиционные блюда, такие как кутья и блины, а также то, что любили усопшие. За обедом рассказывайте истории о них, делитесь воспоминаниями.
Чего нельзя делать в Радоницу?
Радоница-2024: что можно и чего нельзя делать. Фото © ТАСС / Виктор Драчев
- Пить алкоголь на кладбище. Категорически запрещено пить алкоголь или оставлять его на могилах.
- Оставлять еду на могилах. Лучше раздайте еду нуждающимся или принесите её в храм.
- Проводить венчания и свадебные церемонии. Венчания в этот день не проводятся, так как вторник не предназначен для свадеб в православной традиции.
- Грустить и печалиться. Радоница — это праздник радости и надежды. Не стоит грустить и печалиться.
- Работать в огороде. Согласно народным приметам, в Радоницу нельзя работать в огороде или тревожить землю.
Приметы на Радоницу
Приметы и запреты на Радоницу, 14 мая 2024 года. Фото © ТАСС / Виктор Драчев
- Радуга и звездопад. Если в этот день на небе появится радуга или будет звездопад, это к счастью, радости и удаче.
- Пасмурная погода. Пасмурная и дождливая погода предвещает холодное лето и болезни.
- Вороны на кладбище. Если на кладбище появятся вороны, это считается плохим знаком, предвещающим смерть.
- Сильный ветер. Сильный ветер предупреждает о трудностях и бедах.
Как провести Радоницу с пользой?
Как провести Радоницу: советы и рекомендации. Фото © ТАСС / Виктор Драчев
Посвятите этот день молитве, помощи ближним и добрым воспоминаниям об усопших. Делайте добрые дела с открытым сердцем — и Радоница принесёт вам и вашим близким радость и умиротворение. Счастливой вам Радоницы-2024!