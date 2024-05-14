Радоница-2024: Что можно и чего нельзя делать 14 мая, в родительский день 14 мая 2024 года православные христиане отметят Радоницу. Life.ru рассказывает, какие традиции соблюдаются в этот день и что категорически нельзя делать. 14 мая, 09:00 Радоница — это день особого поминовения усопших, который отмечается на девятый день после Пасхи. Обложка © ТАСС / Виктор Драчев

14 мая 2024 года православные христиане отмечают Радоницу, день поминовения усопших. В этот день важно вспомнить о тех, кто покинул нас, и помолиться за них. Рассказываем, какие традиции соблюдают в этот день и что категорически нельзя делать.

Что такое Радоница?

Что нужно знать о Радонице-2024. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Радоница, или родительский день, — это особенный день, когда верующие посещают могилы близких и молятся о покое их душ. Название праздника происходит от слова "радость", ведь православные делятся с умершими радостью Пасхи, надеясь на их воскресение и вечную жизнь.

Что можно делать 14 мая, в Радоницу?

Традиции Радоницы: как правильно поминать усопших. Фото © ТАСС / Виктор Драчев

Конечно, у каждого церковного праздника свои правила. Начнём с рекомендаций, которые помогут вам провести этот святой день правильно. Молиться за усопших . Начните утро с посещения церковной службы, где можно заказать панихиду. Искренняя молитва за близких имеет большую силу.

. Начните утро с посещения церковной службы, где можно заказать панихиду. Искренняя молитва за близких имеет большую силу. Посетить кладбище . После службы отправляйтесь на кладбище. Можно прибраться на могилах, если этого не сделали раньше, и оставить цветы. Не забудьте помянуть усопших, вспомнить их добрым словом.

. После службы отправляйтесь на кладбище. Можно прибраться на могилах, если этого не сделали раньше, и оставить цветы. Не забудьте помянуть усопших, вспомнить их добрым словом. Помощь нуждающимся . Принесите в храм еду и пожертвования или раздайте их бедным. Делайте это с молитвой и добрым сердцем.

. Принесите в храм еду и пожертвования или раздайте их бедным. Делайте это с молитвой и добрым сердцем. Работа и домашние дела . На Радоницу не запрещается работать. Можно заниматься повседневными делами, убираться в квартире, решать бытовые вопросы.

. На Радоницу не запрещается работать. Можно заниматься повседневными делами, убираться в квартире, решать бытовые вопросы. Поминальная трапеза. Поминать умерших за столом принято дома. Готовятся традиционные блюда, такие как кутья и блины, а также то, что любили усопшие. За обедом рассказывайте истории о них, делитесь воспоминаниями.

Чего нельзя делать в Радоницу?

Радоница-2024: что можно и чего нельзя делать. Фото © ТАСС / Виктор Драчев

Пить алкоголь на кладбище . Категорически запрещено пить алкоголь или оставлять его на могилах.

. Категорически запрещено пить алкоголь или оставлять его на могилах. Оставлять еду на могилах . Лучше раздайте еду нуждающимся или принесите её в храм.

. Лучше раздайте еду нуждающимся или принесите её в храм. Проводить венчания и свадебные церемонии . Венчания в этот день не проводятся, так как вторник не предназначен для свадеб в православной традиции.

. Венчания в этот день не проводятся, так как вторник не предназначен для свадеб в православной традиции. Грустить и печалиться . Радоница — это праздник радости и надежды. Не стоит грустить и печалиться.

. Радоница — это праздник радости и надежды. Не стоит грустить и печалиться. Работать в огороде. Согласно народным приметам, в Радоницу нельзя работать в огороде или тревожить землю.

Приметы на Радоницу

Приметы и запреты на Радоницу, 14 мая 2024 года. Фото © ТАСС / Виктор Драчев

Радуга и звездопад . Если в этот день на небе появится радуга или будет звездопад, это к счастью, радости и удаче.

. Если в этот день на небе появится радуга или будет звездопад, это к счастью, радости и удаче. Пасмурная погода . Пасмурная и дождливая погода предвещает холодное лето и болезни.

. Пасмурная и дождливая погода предвещает холодное лето и болезни. Вороны на кладбище . Если на кладбище появятся вороны, это считается плохим знаком, предвещающим смерть.

. Если на кладбище появятся вороны, это считается плохим знаком, предвещающим смерть. Сильный ветер. Сильный ветер предупреждает о трудностях и бедах.

Как провести Радоницу с пользой?

Как провести Радоницу: советы и рекомендации. Фото © ТАСС / Виктор Драчев

Посвятите этот день молитве, помощи ближним и добрым воспоминаниям об усопших. Делайте добрые дела с открытым сердцем — и Радоница принесёт вам и вашим близким радость и умиротворение. Счастливой вам Радоницы-2024!

Авторы Сергей Трофимов