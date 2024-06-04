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4 июня, 11:35

В Уфе рыжий кот заблудился на собственной кухне, застрял в вентиляции и стал героем мемов

В Уфе спасли рыжего кота, застрявшего в вентиляции на кухне

В Уфе домашний рыжий кот решил совершить ночной променад по квартире и, неверно оценив, насколько качественно он похудел к лету, застрял в кухонной вентиляции так, что наружу торчала только его мордочка. Кадры операции по спасению усатого опубликовал SHOT.

Операция по вызволению упитанного рыжего кота из кухонной вентиляции в Уфе. Видео © SHOT

Напуганного котика пришлось вытаскивать на протяжении нескольких часов. К счастью, всё закончилось благополучно, хвостатый не пострадал и теперь имеет шансы стать героем нового мема. Например, такого:

Мем с застрявшим котом. Фото © SHOT

Мем с застрявшим котом. Фото © SHOT

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А недавно Life.ru рассказывал о тревожном происшествии с котиком из Челябинска по имени Беляш. Пушистый питомец улёгся подремать в барабане стиральной машинки, а его хозяйка этого не увидела и запустила цикл стирки. Беляша крутило в барабане с водой порядка 10 минут, за это время женщина поняла свою ошибку, достала котика и повезла его к ветеринару. Животное было в тяжёлом состоянии, его давление не определялось, а температура опустилась экстремально низко. И всё же врачи смогли спасти Беляша и уже через сутки он отправился домой.

Обложка ©

SHOT

Юрий Лысенко
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