В Уфе рыжий кот заблудился на собственной кухне, застрял в вентиляции и стал героем мемов

В Уфе домашний рыжий кот решил совершить ночной променад по квартире и, неверно оценив, насколько качественно он похудел к лету, застрял в кухонной вентиляции так, что наружу торчала только его мордочка. Кадры операции по спасению усатого опубликовал SHOT.

А недавно Life.ru рассказывал о тревожном происшествии с котиком из Челябинска по имени Беляш. Пушистый питомец улёгся подремать в барабане стиральной машинки, а его хозяйка этого не увидела и запустила цикл стирки. Беляша крутило в барабане с водой порядка 10 минут, за это время женщина поняла свою ошибку, достала котика и повезла его к ветеринару. Животное было в тяжёлом состоянии, его давление не определялось, а температура опустилась экстремально низко. И всё же врачи смогли спасти Беляша и уже через сутки он отправился домой.