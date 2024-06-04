Зоозащитник назвал чудовищной новинку Китая по уличной продаже котов через боксы

Установка автоматов с живыми кошками и собаками внутри в Китае вызвала крайне негативную реакцию в мире. Эксперты уверены, что подобные боксы провоцируют спонтанные покупки, которые повышают вероятность, что животные в конце концов будут выброшены на улицу. Зоозащитник Виктор Левин пожелал местным активистам добиться отмены подобной практики.