Зоозащитник назвал чудовищной новинку Китая по уличной продаже котов через боксы
Зоозащитник Левин: Механическая продажа животных приведёт к их выкидыванию
Уличный автомат по продаже кошек в Китае. Обложка © X / TopuzzoC
Установка автоматов с живыми кошками и собаками внутри в Китае вызвала крайне негативную реакцию в мире. Эксперты уверены, что подобные боксы провоцируют спонтанные покупки, которые повышают вероятность, что животные в конце концов будут выброшены на улицу. Зоозащитник Виктор Левин пожелал местным активистам добиться отмены подобной практики.
"Это просто чудовищное явление для XXI века. Впрочем, для некоторых стран, где до сих пор практикуется употребление домашних животных в пищу, такое неудивительно. Надеемся, что местные активисты всё же смогут противостоять подобной практике жестокого обращения с животными, по-другому это не назовёшь", — отметил Левин в беседе с RuNews24.
Он напомнил о существующей законодательной ответственности за жестокость в отношении животных и призвал её применить.
Ранее стало известно, что российские власти готовятся ввести систему учёта домашних животных. Минприроды ведёт эту работу в рамках поручений правительства и президента Владимира Путина.