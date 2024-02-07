Найденная спустя 1,5 года собака Сахарок была в рабстве, считают зоозащитники

Найденная в подмосковном Подольске собака по кличке Сахарок, которая пропала полтора года назад, была в рабстве. Так считают зоозащитники из приюта "Домик мелкашей".

В Подмосковье нашлась собака, которая пропала полтора года назад. Видео © Telegram / Игорь и его собаки

По словам специалистов, которые нашли болонку, она не могла самостоятельно ходить и держать равновесие. Также зоозащитников поразила длина когтей собаки — более трёх сантиметров. Они подчеркнули: если бы пёс действительно скитался, когти стачивались бы естественным образом. Кроме того, наросшая шерсть и гематомы-пролежни говорят о том, что на протяжении полутора лет крыша над головой у животного была, а движения что-то ограничивало.







"Он либо в клетке сидел, либо в каком-то сарае. Он был пленником. Он не худой, не истощён до полусмерти, его кормили. Кто его держал, по какой причине? Много людей с психическими отклонениями. Они считают себя спасателями, собирая сумасшедшее количество собак и удерживая их в своих крохотных квартирах или домах. Животные там без ухода, без условий", — приводит телеканал "360" слова директора приюта Юлии Рыжанушкиной.

Купить щенка мальтийской болонки можно от 25 тысяч рублей. Причём те, кто нелегально разводит псов, зачастую забывают про здоровье и комфорт пушистиков ради выгоды. К счастью, Сахарок спасён, сейчас он проходит реабилитацию и вскоре найдёт нового хозяина.