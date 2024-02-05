Болонка Сахарок 1,5 года скиталась по подмосковному лесу и еле живой вышла к людям
В Подмосковье нашлась собака, которая потерялась в лесу полтора года назад
В Подмосковье нашлась собака, которая пропала полтора года назад. Обложка © T.me / Игорь и его собаки
В Московской области потерявшаяся собака по кличке Сахарок полтора года скиталась по лесу и вышла к людям в предсмертном состоянии. Историю породистой мальтийской болонки рассказал в телеграм-канале зоозащитник Игорь Айрапетян.
В Подмосковье нашлась собака, которая пропала полтора года назад. Видео © T.me / Игорь и его собаки
Истощённый питомец прибился к ограждению СНТ "Берёзка" вблизи посёлка Томилино. Полуживого пса обнаружила собака председателя, прибежавший на её лай хозяин обратился в приют "Домик мелкашей". Как выяснилось, Сахарок потерялся в трёх километрах от СНТ. Его поиски вели волонтёры в течение двух месяцев, но безрезультатно.
Сейчас собаку осматривают специалисты. У неё сильное истощение, отросшие когти, один из которых врос в кожу, а также шерсть скаталась до такой степени, что мешала лапам сгибаться и двигаться. Грумеры уже поработали с Сахарком, теперь ветеринары сделают псу капельницы и возьмут необходимые анализы.
"Невероятная жизнестойкость Сахарка поражает. Как он смог выжить, это настоящее чудо! Теперь у него начнётся новая жизнь", — рассказал Айрапетян телеканалу "360".
Ранее Life.ru писал, что 20 января среди отходов на мусороперерабатывающем заводе в Санкт-Петербурге был обнаружен йоркширский терьер. Сотрудники чудом спасли собаку, заметив шевеление в мусоре буквально за минуту перед началом процесса измельчения. Псу уже нашли новую хозяйку.