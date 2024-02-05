Болонка Сахарок 1,5 года скиталась по подмосковному лесу и еле живой вышла к людям В Подмосковье нашлась собака, которая потерялась в лесу полтора года назад 5 февраля, 14:42 В Подмосковье нашлась собака, которая пропала полтора года назад. Обложка © T.me / Игорь и его собаки

В Московской области потерявшаяся собака по кличке Сахарок полтора года скиталась по лесу и вышла к людям в предсмертном состоянии. Историю породистой мальтийской болонки рассказал в телеграм-канале зоозащитник Игорь Айрапетян.

В Подмосковье нашлась собака, которая пропала полтора года назад. Видео © T.me / Игорь и его собаки

Истощённый питомец прибился к ограждению СНТ "Берёзка" вблизи посёлка Томилино. Полуживого пса обнаружила собака председателя, прибежавший на её лай хозяин обратился в приют "Домик мелкашей". Как выяснилось, Сахарок потерялся в трёх километрах от СНТ. Его поиски вели волонтёры в течение двух месяцев, но безрезультатно.

Сейчас собаку осматривают специалисты. У неё сильное истощение, отросшие когти, один из которых врос в кожу, а также шерсть скаталась до такой степени, что мешала лапам сгибаться и двигаться. Грумеры уже поработали с Сахарком, теперь ветеринары сделают псу капельницы и возьмут необходимые анализы.

"Невероятная жизнестойкость Сахарка поражает. Как он смог выжить, это настоящее чудо! Теперь у него начнётся новая жизнь", — рассказал Айрапетян телеканалу "360".

Авторы Татьяна Миссуми