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5 февраля, 10:41

Названы породы собак с самой длинной и короткой жизнью

Учёные назвали ланкаширского хилера самой долгоживущей породой собак

Учёные в Великобритании провели исследование, в котором участвовало более 600 тысяч собак по всей стране. Результаты показали, что продолжительность жизни питомцев варьируется в зависимости от породы, размера тела и формы головы, сообщает журнал Scientific Reports.

Согласно выводам учёных, средняя продолжительность жизни собаки равна 12,5 года, но в зависимости от пород этот показатель варьируется от 5,4 до 15,4 года. Долгожителями были признаны представители породы ланкаширский хилер с 15,4 года. За ним следуют тибетский спаниель (15,2), миниатюрная такса (14 лет), лабрадор (13,1) и кокер-спаниель (13,3).

Меньше других, согласно выводам учёных, живут кавказские овчарки (5,4 года), канарские доги (7,7) и кане-корсо (8,1).

Авторы отметили, что данное исследование охватывает лишь собак в Великобритании, а на продолжительность жизни влияет также место обитания и окружающая среда. Там объяснили, что генофонд питомцев одной и той же породы в разных странах может отличаться.

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Ранее кинолог рассказал, можно ли научить питомца понимать команды на разных языках. Он отметил, что дело не в самих словах, а в интонациях, закреплённых за ними.

Обложка ©

Unsplash / Pauline Loroy

Владимир Озеров
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