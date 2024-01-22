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22 января, 14:06

Учёные выяснили, какие видеоролики больше всего нравятся собакам

AABS: У собак наибольший интерес вызывают видеоролики с животными

Собаки активнее других домашних питомцев смотрят телевизор, а особенно им интересны ролики с участием других животных. К такому выводу пришли учёные из Университета Висконсин-Мэдисон, результаты их исследования опубликованы в журнале Applied Animal Behaviour Science (AABS).

Чтобы узнать, какие видео приковывают внимание псов, специалисты провели масштабное исследование, опросив тысячи собачников по всему миру. В ходе эксперимента те показывали своим питомцам четыре коротких ролика с различными объектами. Интересно отметить, что пастушьи породы (например, бордер-колли или кавказская овчарка) оказались более склонными к просмотру видео, чем другие. Авторы исследования планируют использовать полученные результаты для изучения зрения животных, и тем самым они надеются помочь питомцам, чьё зрение ухудшается с возрастом.

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А ранее Лайф рассказывал, почему собаки со злостью реагируют на пьяных людей. Как оказалось, всему виной запах алкоголя и непредсказуемые действия, которые вызывают у животных защитную реакцию.

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Наталья Исакова
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