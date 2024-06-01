Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июня, 09:59

В России могут ввести учёт домашних животных

Власти РФ работают над введением системы учёта домашних животных

Российские власти готовятся ввести систему учёта домашних животных. Минприроды ведёт эту работу в рамках поручений правительства и президента Владимира Путина.

"В настоящее время в рамках поручений президента РФ и Правительства РФ Минприроды России прорабатывает механизм учёта домашних животных на территории Российской Федерации", — говорится в ответах кабмина на вопросы депутатов Госдумы, документ приводит ТАСС.

Подчёркивается, что речь идёт именно о домашних животных, не сельскохозяйственных, причём конкретные решения в рамках системы будут принимать регионы. Специалисты считают, что это поможет поиску пропавших питомцев и "сократит популяцию" безнадзорных. Минприроды отвечает только за подготовку самого механизма, он будет оформлен в законопроект, который в дальнейшем будет представлен парламенту.

10 питомцев, которых так "удачно" сфотографировали, что вы заплачете от смеха
10 питомцев, которых так "удачно" сфотографировали, что вы заплачете от смеха

Ранее в Госдуме предложили создать всероссийский единый реестр авиадебоширов. По словам депутата Надежды Школкиной, это поможет исключить появление неспокойных пассажиров, которых не пускают на рейсы определённых авиакомпаний, в самолётах других перевозчиков.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexander-2020

Матвей Константинов
  • Новости
  • Законы
  • Животные
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров