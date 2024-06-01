В России могут ввести учёт домашних животных

Российские власти готовятся ввести систему учёта домашних животных. Минприроды ведёт эту работу в рамках поручений правительства и президента Владимира Путина.

"В настоящее время в рамках поручений президента РФ и Правительства РФ Минприроды России прорабатывает механизм учёта домашних животных на территории Российской Федерации", — говорится в ответах кабмина на вопросы депутатов Госдумы, документ приводит ТАСС.

Подчёркивается, что речь идёт именно о домашних животных, не сельскохозяйственных, причём конкретные решения в рамках системы будут принимать регионы. Специалисты считают, что это поможет поиску пропавших питомцев и "сократит популяцию" безнадзорных. Минприроды отвечает только за подготовку самого механизма, он будет оформлен в законопроект, который в дальнейшем будет представлен парламенту.