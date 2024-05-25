Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 05:36

В России может появиться единый реестр авиадебоширов

Депутат Госдумы Школкина предложила создать единый реестр авиадебоширов

В России могут создать единый реестр авиадебоширов. С таким предложением выступила зампред Комитета Госдумы по экономполитике, координатор направления программы "Развитие туризма" партии "Единая Россия" Надежда Школкина. Свою идею парламентарий уже направила вице-премьеру РФ Виталию Савельеву.

Она напомнила, что сейчас у авиакомпаний есть право не пускать на борт заведомо агрессивного пассажира. Однако у каждого перевозчика есть свой отдельный реестр дебоширов, который не синхронизируется. И это даёт опасному пассажиру "лазейку" — он может спокойно пройти на борт другой авиакомпании и устроить дебош там.

"В преддверии высокого туристического сезона всё чаще стали подниматься вопросы безопасности предоставляемых услуг авиаперевозчиками… В своём письме вице-премьеру Савельеву я предложила создать единый реестр так называемых авиадебоширов", — цитирует депутата РИА "Новости".

Жительницу Петербурга настигло наказание за пьяный дебош во время полёта
Жительницу Петербурга настигло наказание за пьяный дебош во время полёта

Кстати, недавно произошёл как раз такой случай, за который можно попасть в этот реестр. Неадекват на несколько минут захватил борт авиакомпании "Россия" в Сочи. Мужчина прорвался на взлётно-посадочную полосу, забрался в самолёт и начал угрожать поджогом. К счастью, на борту, кроме персонала, никого не было, так как рейс планировался позже. Неадеквата задержала охрана.

Обложка ©

Freepik.com/rawpixel-com

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров