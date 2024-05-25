В России может появиться единый реестр авиадебоширов

В России могут создать единый реестр авиадебоширов. С таким предложением выступила зампред Комитета Госдумы по экономполитике, координатор направления программы "Развитие туризма" партии "Единая Россия" Надежда Школкина. Свою идею парламентарий уже направила вице-премьеру РФ Виталию Савельеву.

Она напомнила, что сейчас у авиакомпаний есть право не пускать на борт заведомо агрессивного пассажира. Однако у каждого перевозчика есть свой отдельный реестр дебоширов, который не синхронизируется. И это даёт опасному пассажиру "лазейку" — он может спокойно пройти на борт другой авиакомпании и устроить дебош там.

"В преддверии высокого туристического сезона всё чаще стали подниматься вопросы безопасности предоставляемых услуг авиаперевозчиками… В своём письме вице-премьеру Савельеву я предложила создать единый реестр так называемых авиадебоширов", — цитирует депутата РИА "Новости".