Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 19:05

В Московском зоопарке сняли с дерева кота, который залез в вольер с волками

В Московском зоопарке сняли с дерева кота, который залез в вольер с волками. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

В Московском зоопарке сняли с дерева кота, который залез в вольер с волками. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

Посетители Московского зоопарка стали свидетелями операции по спасению уличного кота. Хвостатый зачем-то залез на высокое дерево, которое находится в вольере волков, и наотрез отказывался слезать. Сотрудникам пришлось вызывать на помощь спасателей АНО "Центр помощи". К счастью, всё прошло успешно, рассказала директор зоопарка Светлана Акулова.

В Московском зоопарке сняли с дерева кота, который залез в вольер с волками. Видео © Telegram / Светлана Акулова

"Мы оперативно перевели хищников во внутренние помещения и попытались достать кота своими силами. Однако он находился очень высоко и был очень напуган, не знал, как спуститься самостоятельно. Мною было принято решение вызывать специальные службы. Спасатели прибыли в зоопарк и достали бедолагу. Всё прошло хорошо: кот жив и здоров", — сообщила в своём телеграм-канале Акулова.

Кроме того, сотрудники отдела "Фауна России", которые сначала пытались самостоятельно спасти кота, уже придумали коту имя — Симба. Его пока что оставили жить в дирекции зоопарка, специалисты будут за ним ухаживать.

10 чёрных котят, которых не получится бояться, даже если они перейдут вам дорогу
10 чёрных котят, которых не получится бояться, даже если они перейдут вам дорогу

А в это время, кот-"офицер" по кличке Мага помогает спецназовцам на передовой. Чёрный хвостатый вопреки суевериям приносит счастье бойцам. Питомец прекрасно справляется с непосредственными обязанностями — отловом грызунов, докучающих военнослужащим. Те в благодарность сшили "напарнику" специальную камуфляжную одежду.

Евгения Мосс
  • Новости
  • Московский зоопарк
  • Животные
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров