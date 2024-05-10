Посетители Московского зоопарка стали свидетелями операции по спасению уличного кота. Хвостатый зачем-то залез на высокое дерево, которое находится в вольере волков, и наотрез отказывался слезать. Сотрудникам пришлось вызывать на помощь спасателей АНО "Центр помощи". К счастью, всё прошло успешно, рассказала директор зоопарка Светлана Акулова.

В Московском зоопарке сняли с дерева кота, который залез в вольер с волками. Видео © Telegram / Светлана Акулова

"Мы оперативно перевели хищников во внутренние помещения и попытались достать кота своими силами. Однако он находился очень высоко и был очень напуган, не знал, как спуститься самостоятельно. Мною было принято решение вызывать специальные службы. Спасатели прибыли в зоопарк и достали бедолагу. Всё прошло хорошо: кот жив и здоров", — сообщила в своём телеграм-канале Акулова.

Кроме того, сотрудники отдела "Фауна России", которые сначала пытались самостоятельно спасти кота, уже придумали коту имя — Симба. Его пока что оставили жить в дирекции зоопарка, специалисты будут за ним ухаживать.