10 чёрных котят, которых не получится бояться, даже если они перейдут вам дорогу
У чёрных котов ужасный имидж, из-за которого все их боятся: обходят стороной на улицах, а в семьи выбирают крайне редко. Считаем несправедливо, ведь среди чернышей есть такие милашки! Вот несколько кадров, которые это доказывают.
"Встречайте Хекс, мою первую чёрную кошку. Я усыновил её в январе вместе с братом кисы по кличке Зефир. У Хекс самый милый характер, и в её просьбах о любви она тише и скромнее других моих кошек", — pxlbrit.
Фото © Reddit / pxlbrit
"Некоторые люди никогда не возьмут в дом чёрного кота, потому что думают, что они приносят несчастье. Единственное несчастье — это упустить благословение... иметь такого котика!”, — Chapy_cat.
Фото © Reddit / Chapy_cat
"Чёрный котик", — Master1718.
Фото © Reddit / Master1718
"Я обожаю угольных котов", — i-like-to-be-wooshed.
Фото © Reddit / i-like-to-be-wooshed
"Единственная удачная фотография моего чёрного кота, которую мне когда-либо удавалось сделать", — Littlemacaddress.
Фото © Reddit / Littlemacaddress
"Друзья утверждают, что чёрные коты более любвеобильны, чем хвостатые других окрасов", — wild_juncture.
Фото © Reddit / wild_juncture
"Сильно злюсь, когда вижу статьи о том, как люди не берут в дом чёрных котов. Ну как этих красавцев можно не любить!?" — l3lacklabel.
Фото © Reddit / l3lacklabel
"Кто там выше сказал, что чёрные коты нефотогеничны?" — jfraser82.
Фото © Reddit / jfraser82
"Похоже, угольные кисы теперь в моде. Познакомьтесь, Снуп", — BaBonkers.
Фото © Reddit / BaBonkers
"Всё ещё раздражает, что люди выбирают чёрных котов реже других из-за мнения в Сети — посмотрите на моего красавчика!" — charlietubs.
Фото © Reddit / charlietubs
Reddit / i-like-to-be-wooshed, BaBonkers