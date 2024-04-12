10 чёрных котят, которых не получится бояться, даже если они перейдут вам дорогу

"Встречайте Хекс, мою первую чёрную кошку. Я усыновил её в январе вместе с братом кисы по кличке Зефир. У Хекс самый милый характер, и в её просьбах о любви она тише и скромнее других моих кошек", — pxlbrit.

Фото © Reddit / pxlbrit

"Некоторые люди никогда не возьмут в дом чёрного кота, потому что думают, что они приносят несчастье. Единственное несчастье — это упустить благословение... иметь такого котика!”, — Chapy_cat.

Фото © Reddit / Chapy_cat

Фото © Reddit / Master1718

"Я обожаю угольных котов", — i-like-to-be-wooshed.

Фото © Reddit / i-like-to-be-wooshed

"Единственная удачная фотография моего чёрного кота, которую мне когда-либо удавалось сделать", — Littlemacaddress.

Фото © Reddit / Littlemacaddress

"Друзья утверждают, что чёрные коты более любвеобильны, чем хвостатые других окрасов", — wild_juncture.

Фото © Reddit / wild_juncture

"Сильно злюсь, когда вижу статьи о том, как люди не берут в дом чёрных котов. Ну как этих красавцев можно не любить!?" — l3lacklabel.

Фото © Reddit / l3lacklabel

"Кто там выше сказал, что чёрные коты нефотогеничны?" — jfraser82.

Фото © Reddit / jfraser82

"Похоже, угольные кисы теперь в моде. Познакомьтесь, Снуп", — BaBonkers.

Фото © Reddit / BaBonkers

"Всё ещё раздражает, что люди выбирают чёрных котов реже других из-за мнения в Сети — посмотрите на моего красавчика!" — charlietubs.