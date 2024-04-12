Россиянам объяснили, сможет ли домашняя активность заменить фитнес-тренировки

У современного человека отмечается нехватка нетренировочной активности — действий и движений, выполняемых в обычной жизни: перемещений по дому, смен позы во время работы, ходьбы на короткие дистанции, мелких бытовых дел. Именно на них приходится основной расход энергии, рассказали kp.ru специалисты.

"На эти мелочи уходит до 1/3 энергии в день. Доказано, что даже ежедневные тренировки менее эффективны при низком уровне нетренировочной активности. Вот вы сидите в офисе весь день, а вечером на машине доезжаете до спортклуба, занимаетесь там час — и это, конечно, неплохо. Но всё же не то, что "доктор прописал". Нужно в любом случае добавлять чуть больше движений в повседневной жизни", — объяснила автор книги "Привычка быть здоровым. Как предотвратить гипертонию, инфаркт и инсульт" кардиолог Наталья Гаврилюк.

По словам специалиста, раз в час следует вставать из-за рабочего стола и активно разминаться, причём чем больше мышц будет задействовано, тем лучше для микроциркуляции крови, а следовательно, для активности мозга и состояния сердечно-сосудистой системы. Можно попробовать работать за стоячим столом — это тоже улучшит состояние организма. Кроме того, нужно всячески дополнять активность: мыть посуду и пританцовывать, а после гулять в парке.

"Конечно, нельзя сравнивать тренировки в спортзале на профессиональных тренажёрах или занятия на свежем воздухе и домашнюю активность. Мытьё посуды точно не равно прогулке на велосипеде хотя бы потому, что задействованы разные группы мышц. <...> Но при этом действительно домашнюю активность нужно повышать, особенно если вы по-прежнему работаете на удалёнке. И чем более разнообразны будут движения, тем лучше", — считает д.м.н., профессор, завкафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации, директор клиники медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, эксперт Лиги здоровья нации Евгений Ачкасов.

Он посоветовал добавить тренировочной активности с помощью специального снаряжения, не занимающего много места в квартире: фитбола, гантелей, степ-платформы, утяжелителей на ноги и руки. Занятия с ним по 10–15 минут раз в три часа компенсируют нехватку движения и дополнят силовые тренировки в спортзале.