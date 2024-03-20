Остеопат назвал три простых упражнения, которые прямо сейчас помогут снять напряжение с шеи Остеопат Лола: Круговые движения головы помогут снять гипертонус с мышц шеи 20 марта, 12:44 Круговые движения головы помогут снять гипертонус с мышц шеи. Обложка © Freepik.com/diana-grytsku

Сидячий образ жизни и гиподинамия рано или поздно негативно отражаются на здоровье позвоночника. Перенапряжение и отсутствие движения приводят к ухудшению кровоснабжения, спазмам мышц и, как следствие, остеохондрозу и протрузиям, сопровождающимся болевыми ощущениями и дискомфортом. Для уменьшения напряжения в области шеи рекомендуют специальные упражнения, направленные на расслабление и укрепление мышц. О них в беседе с Life.ru рассказал врач-остеопат, травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Валерий Лола.

У людей, долго работающих за компьютером, в первую очередь страдает шейный отдел, что чревато частыми головными болями, онемением рук, переутомлением и снижением работоспособности. Кроме того, напряжение в шее возникает из-за неправильной осанки или повседневного стресса. Валерий Лола Врач-остеопат, травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук

Упражнение 1. Повороты

Сядьте прямо на стуле или на полу, держа спину ровно, постарайтесь не прогибаться в поясничном отделе. Медленно поворачивайте голову влево, стараясь дотянуть подбородок до плеча. Удерживайте позу на 10–15 секунд, ощущая растяжение в области шеи. Затем плавно вернитесь в исходное положение и повторите упражнение в другую сторону. Повторите повороты головы в каждую сторону 5–10 раз. Это упражнение поможет расслабить мышцы шеи и улучшить её гибкость, указывает врач.

Упражнение 2. Наклоны

Сядьте прямо, опустите плечи и максимально расслабьте шею. Медленно наклоните голову вперёд, стараясь дотянуться подбородком до груди. Вам нужно почувствовать растяжение в задней части шеи. Удерживайте эту позу в течение 10–15 секунд. Затем осторожно отведите голову назад, чтобы по возможности посмотреть на потолок. Точно так же нужно почувствовать растяжение в передней части шеи. Удерживайте позу 10–15 секунд. Повторите наклоны головы вперёд и назад 5–10 раз. Это упражнение поможет укрепить мышцы шеи.

Упражнение 3. Круговые движения

Исходное положение: сидя или стоя, взгляд вперёд, шея расслаблена. Начинайте медленные круговые движения головой вправо, стараясь нарисовать большой круг. Постепенно увеличивайте амплитуду движения, пока не ощутите растяжения мышц шеи. После нескольких повторений выполните те же движения влево. Убедитесь, что они плавные и контролируемые, в противном случае можно чрезмерно растянуть мышцы и травмироваться. Повторите упражнение в каждую сторону 5–10 раз. Это поможет улучшить кровообращение в области шеи и снять гипертонус.

"Перед тем как начинать выполнять упражнения, обязательно проконсультируйтесь с врачом или специалистом по ЛФК, особенно если у вас есть какие-либо заболевания шеи или позвоночника", — предупредил Лола.

Из-за сидячего образа жизни многие люди также страдают болями в спине. Другими факторами дискомфортных ощущений в области поясницы могут быть сон в неправильной позе, неправильное поднятие тяжестей, травмы или искривление позвоночника. Читайте на Life.ru о трёх простых упражнениях, которые помогут справиться с болью в спине.

Авторы Андрей Горяничев