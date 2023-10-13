Любителям похрустеть шеей посоветовали избавиться от привычки во избежание проблем

Хруст шеей может вызвать травмирование нервных тканей, рассказал остеопат Александр Евдокимов NEWS.ru . По словам специалиста, такое явление возникает из-за отложения солей и остеофитов или смещения позвонков относительно друг друга.

Медик рассказал, что если шея хрустит у людей с худощавым телосложением или у молодых людей, то это нормально.

Ранее врач-остеопат Владимир Животов заявил, что гвозди — это гвозди и не все люди являются йогами, которые могут на них стоять. Если верить фанатам гвоздестояния, то их любимая практика имеет целый ряд положительных эффектов: улучшение циркуляции крови, расслабление мышц. Однако специалист развеял этот миф.