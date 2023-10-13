Любителям похрустеть шеей посоветовали избавиться от привычки во избежание проблем
Остеопат Евдокимов: Хруст шеи связан с отложением солей и остеофитов
Хруст шеей может вызвать травмирование нервных тканей, рассказал остеопат Александр Евдокимов NEWS.ru. По словам специалиста, такое явление возникает из-за отложения солей и остеофитов или смещения позвонков относительно друг друга.
"Если мы наблюдаем хруст, похожий на перетирание песка или хруст снега, это может быть патологией и связано с отложением солей, остеофитов. При некоторых движениях остеофиты могут вызывать повреждения мягких тканей, сосудов, раздражение нервных тканей и давать болевые ощущения в шейном отделе позвоночника", — сказал Евдокимов.
Медик рассказал, что если шея хрустит у людей с худощавым телосложением или у молодых людей, то это нормально.
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