Любителям стоять на гвоздях объяснили, почему такой досуг подходит не всем

Если верить фанатам гвоздестояния, то их любимая практика имеет целый ряд положительных эффектов: улучшение циркуляции крови, расслабление мышц, массаж биологически активных точек и даже медитативный эффект. Однако, предупредил врач-остеопат, краниопостуролог Владимир Животов, гвозди — это гвозди и не все люди являются йогами.

"Поэтому такой способ оздоровления организма подходит не всем. Это зависит от индивидуального болевого порога, состояния нервной системы, состояния соединительной ткани", — написал он в телеграм-канале.

По словам специалиста, с гвоздестоянием, как и с любыми нетрадиционными методами оздоровления, нужно быть аккуратнее и слушать своё тело. Так, если оно кричит "Ой!", то это, скорее всего, не то, что нужно человеку.

"А если стоять на гвоздях — это всё же ваше, просто убедитесь, чтобы гвозди не были ржавыми", — заключил врач.