Любителям стоять на гвоздях объяснили, почему такой досуг подходит не всем
Остеопат Животов предупредил, что гвоздестояние подходит не всем
Если верить фанатам гвоздестояния, то их любимая практика имеет целый ряд положительных эффектов: улучшение циркуляции крови, расслабление мышц, массаж биологически активных точек и даже медитативный эффект. Однако, предупредил врач-остеопат, краниопостуролог Владимир Животов, гвозди — это гвозди и не все люди являются йогами.
"Поэтому такой способ оздоровления организма подходит не всем. Это зависит от индивидуального болевого порога, состояния нервной системы, состояния соединительной ткани", — написал он в телеграм-канале.
По словам специалиста, с гвоздестоянием, как и с любыми нетрадиционными методами оздоровления, нужно быть аккуратнее и слушать своё тело. Так, если оно кричит "Ой!", то это, скорее всего, не то, что нужно человеку.
"А если стоять на гвоздях — это всё же ваше, просто убедитесь, чтобы гвозди не были ржавыми", — заключил врач.
Лайф рассказывал, кому категорически нельзя начинать заниматься йогой. По словам врача Ольги Уланкиной, от этого вида практик стоит отказаться при недостатке физической подготовки и наличии ряда болезней.
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