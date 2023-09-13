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13 сентября, 12:04

Врач раскрыла, кому категорически нельзя заниматься йогой

Врач Уланкина: Йога для людей без подготовки опасна

<p>Обложка © Unsplash / <a href="https://unsplash.com/@barcelocarl?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Carl Barcelo</a></p>

Обложка © Unsplash / Carl Barcelo

Ольга Уланкина, врач-эксперт лаборатории "Гемотест", рассказала "Газете.ru" о потенциальной опасности и важности изучения противопоказаний перед занятиями йогой.

"Многие люди начинают заниматься йогой уже во взрослом возрасте, не имея при этом достаточной физической подготовки. Это может привести к серьёзным травмам мышц и сухожилий", — объяснила эксперт.

Одна из базовых поз йоги, известная как "собака мордой вниз", считается самой безопасной и простой в выполнении. Однако врач предупредила, что её не рекомендуется выполнять людям с повышенным артериальным давлением, некомпенсированной травмой шейного позвоночника, отслоением сетчатки, глаукомой или микроинсультом в анамнезе.

Сарвангасана не разрешена людям с заболеваниями щитовидной железы, повышенным внутричерепным давлением и патологиями сердечно-сосудистой системы, дополнила Уланкина. При её выполнении вся нагрузка должна ложиться на плечи. Но если выполнять асану неправильно, всё давление придётся на шею. В результате самочувствие человека может ухудшиться, заключила медик.

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Есть ещё одно популярное направление в йоге — "йога критического выравнивания". Оно предполагает, что основная цель этого типа упражнений — бороться с болью в спине, бессонницей и головными болями. Во время занятий используется разнообразное оборудование, такое как стулья, скамьи, блоки и валики, чтобы облегчить выполнение упражнений и снять нагрузку с мышц и суставов. Однако, несмотря на продуманный подход, йога критического выравнивания, по словам медика, имеет свои противопоказания.

"Практиковать такую йогу нельзя людям с онкологическими заболеваниями или обострением хронических болезней, детям младше девяти лет, беременным женщинам, а также гипертоникам и сердечникам", подчёркивает Уланкина.

Опасная практика, которая становится всё популярнее, — стояние на гвоздях, заявила эксперт. Этот метод считается одной из разновидностей иглоукалывания.

"Адепты гвоздестояния уверяют, что воздействие на определённые точки на стопе приводит к оздоровлению всего организма. Научно это пока не доказано, зато известны противопоказания, при которых на доску вставать нельзя, — это прежде всего беременность, онкологические заболевания, высокое артериальное давление, психические заболевания, проблемы с сердцем и, разумеется, открытые раны на ступнях", рассказала эксперт.

Ранее фитнес‑тренер Шакула назвал упражнение, снимающее головную боль. Эксперт советует обратить внимание на лёгкие кардионагрузки, быструю ходьбу и плавание. А вот про высокоинтенсивные интервальные тренировки при головных болях лучше забыть.

Александра Мышляева
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