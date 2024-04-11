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11 апреля, 05:00

10 до безумия милых кадров, доказывающих, что котики любят купаться... или нет?

Люди знают, что коты ненавидят воду. Но насколько этот стереотип близок к реальности? Возможно, всё не так просто, как мы привыкли думать. Life.ru собрал 10 неожиданных кадров, которые точно заставят задуматься... И посмеяться.

Обложка © Reddit / 123Adz321, pipertakespictures

Обложка © Reddit / 123Adz321, pipertakespictures

"Мой маленький котёнок был в ужасе, узнав, что и ему могут устроить ванну", — T3nacityDog.

Фото © Reddit / T3nacityDog

Фото © Reddit / T3nacityDog

"Лысый кот в цветочной ванне", — 123Adz321.

Фото © Reddit / 123Adz321

Фото © Reddit / 123Adz321

"Первая ванна котёнка", — alliebuf.

Фото © Reddit / alliebuf

Фото © Reddit / alliebuf

"Кот, который любит воду?" Domupacus.

Фото © Reddit / Domupacus

Фото © Reddit / Domupacus

"Хвостатый, принимающий чудесную ванну", — Regular_Froyo9342.

Фото © Reddit / Regular_Froyo9342

Фото © Reddit / Regular_Froyo9342

"Кажется, этому коту ванна доставляет огромное удовольствие", — Пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Усатый плавает в бассейне!" Mark1g1.

Фото © Reddit / Mark1g1

Фото © Reddit / Mark1g1

"Кот... Плавает?" crispyassbacon.

Фото © Reddit / crispyassbacon

Фото © Reddit / crispyassbacon

"Мокро", — bruhmoament89.

Фото © Reddit / bruhmoament89

Фото © Reddit / bruhmoament89

"Водные процедуры у этого кота вернулись. Кажется, он не в восторге!" pipertakespictures.

Фото © Reddit / pipertakespictures

Фото © Reddit / pipertakespictures

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Сергей Трофимов
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