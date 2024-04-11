10 до безумия милых кадров, доказывающих, что котики любят купаться... или нет?
Люди знают, что коты ненавидят воду. Но насколько этот стереотип близок к реальности? Возможно, всё не так просто, как мы привыкли думать. Life.ru собрал 10 неожиданных кадров, которые точно заставят задуматься... И посмеяться.
Обложка © Reddit / 123Adz321, pipertakespictures
"Мой маленький котёнок был в ужасе, узнав, что и ему могут устроить ванну", — T3nacityDog.
Фото © Reddit / T3nacityDog
"Лысый кот в цветочной ванне", — 123Adz321.
Фото © Reddit / 123Adz321
"Первая ванна котёнка", — alliebuf.
Фото © Reddit / alliebuf
"Кот, который любит воду?" — Domupacus.
Фото © Reddit / Domupacus
"Хвостатый, принимающий чудесную ванну", — Regular_Froyo9342.
Фото © Reddit / Regular_Froyo9342
"Кажется, этому коту ванна доставляет огромное удовольствие", — Пользователь Reddit.
Фото © Reddit / Пользователь Reddit
"Усатый плавает в бассейне!" — Mark1g1.
Фото © Reddit / Mark1g1
"Кот... Плавает?" — crispyassbacon.
Фото © Reddit / crispyassbacon
"Мокро", — bruhmoament89.
Фото © Reddit / bruhmoament89
"Водные процедуры у этого кота вернулись. Кажется, он не в восторге!" — pipertakespictures.
Фото © Reddit / pipertakespictures