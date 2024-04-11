Ключ к финансовой грамотности: Родителям объяснили важность карманных денег

Родители могут обучить ребёнка финансовой грамотности ещё в детстве, взяв за привычку регулярно выдавать чаду карманные деньги. Ответственный подход к этому вопросу поможет малышу с первых лет жизни овладеть мастерством рационального распределения средств, считает финансовый консультант Инна Филатова.

По словам эксперта, первые деньги детям следует вручать тогда, когда они начинают учёбу в школе. Однако если ребёнок ещё не готов к управлению личными средствами, то настаивать не нужно. Сама собой финансовая грамотность не придёт — взрослые должны непрерывно делиться с малышом опытом.

"Полезно помогать малышам разделять расходы на категории, устанавливать лимиты на ежедневные траты, формировать финансовые цели, учиться накапливать и объяснять, зачем всё это нужно", — поделилась Филатова с aif.ru.

Финконсультант призвала не баловать школьников крупными суммами. В этом случае юный покупатель может бездумно потратить выделенные деньги на игрушки и ненужные развлечения, так и не научившись копить. Оптимально начать с выдачи денег раз в неделю, затем увеличить сумму и платить раз в две недели, а после и вовсе растянуть период до одного месяца, посоветовала собеседница газеты.

"Чтобы поощрить ребёнка к более здравым финансовым привычкам, некоторые родители используют систему вознаграждений, давая ребёнку сумму, соответствующую той, которую он потратил разумно. По этой системе дети аккуратно записывают свои расходы и траты", — привела пример Филатова.