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11 апреля, 02:00

Ключ к финансовой грамотности: Родителям объяснили важность карманных денег

Эксперт Филатова: Выдача карманных денег обучит ребёнка финансовой грамотности

Родители могут обучить ребёнка финансовой грамотности ещё в детстве, взяв за привычку регулярно выдавать чаду карманные деньги. Ответственный подход к этому вопросу поможет малышу с первых лет жизни овладеть мастерством рационального распределения средств, считает финансовый консультант Инна Филатова.

По словам эксперта, первые деньги детям следует вручать тогда, когда они начинают учёбу в школе. Однако если ребёнок ещё не готов к управлению личными средствами, то настаивать не нужно. Сама собой финансовая грамотность не придёт — взрослые должны непрерывно делиться с малышом опытом.

"Полезно помогать малышам разделять расходы на категории, устанавливать лимиты на ежедневные траты, формировать финансовые цели, учиться накапливать и объяснять, зачем всё это нужно", — поделилась Филатова с aif.ru.

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Финконсультант призвала не баловать школьников крупными суммами. В этом случае юный покупатель может бездумно потратить выделенные деньги на игрушки и ненужные развлечения, так и не научившись копить. Оптимально начать с выдачи денег раз в неделю, затем увеличить сумму и платить раз в две недели, а после и вовсе растянуть период до одного месяца, посоветовала собеседница газеты.

"Чтобы поощрить ребёнка к более здравым финансовым привычкам, некоторые родители используют систему вознаграждений, давая ребёнку сумму, соответствующую той, которую он потратил разумно. По этой системе дети аккуратно записывают свои расходы и траты", — привела пример Филатова.

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А чтобы ребёнок научился не только тратить деньги, но и откладывать их, необходимо демонстрировать ему этот навык на личном примере, рассказывал Life.ru ранее. Перед этим малышу нужно поставить цель, на которую он и будет копить.

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Freepik / jcomp

Илья Пушкарев
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