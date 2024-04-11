"Это спасает жизни": Конверты-термосы для эвакуации раненых протестированы в зоне СВО

Тепловые транспортировочные конверты и носилки для эвакуации раненых протестированы российскими военными медиками в зоне СВО. Врачи по достоинству оценили разработки, озвучив их производителям справедливые замечания и способы улучшения конструкции. Кадрами испытаний новинок в одном из прифронтовых госпиталей ДНР с Life.ru поделилось движение "Народный фронт", собравшее средства на их производство.

По словам врача с позывным Витамин, при транспортировке раненых бойцов велик риск переохлаждения ослабевшего организма. Его коллега с позывным Волна добавил, что обычные одеяла плохо справляются с сохранением тепла, тогда как специальные конверты и носилки минимизируют шанс ухудшения состояния пациента.

"Для перевозки раненых мы используем разный транспорт, не всегда медицинский. Возможно переохлаждение организма. Чтобы минимизировать тепловое воздействие, необходимы эти носилки, начиная с самого первого этапа эвакуации. Тепловые носилки нам привозили и раньше, польза от них очевидная", — пояснил представителям "Народного фронта" Витамин.

Конверты-термосы для эвакуации раненых протестированы в зоне СВО. Видео © Предоставлено Life.ru

"Это удобно, это полезно, это спасает жизни. Если сейчас сделать выборку анализа вторичных пневмоний, то без конверта это будет 70%, с конвертами это будет 10%. В этом конверте он (пациент. — Прим. Life.ru) охлаждается на 10%, пока его несут к вертолёту, а под одеялом на 90%", — добавил Волна.

К эвакуационному медоборудованию предъявляются самые жёсткие требования. Тепловые носилки и конверты должны быть просторными для спасения бойцов различной комплекции, непромокаемыми для возможности использования в дождь и снег, а также практичными для быстрого доступа к телу пациента со всех сторон. Наличие карманов для документов и личных вещей раненого приветствуется.

Последним вариациям конвертов от производителей из Московской и Новосибирской областей медики прифронтового госпиталя поставили оценку 4+. В дальнейшем врачи попросили добавить в конструкцию надёжные лямки для переноски, доработать замки для оперативного доступа, а также подвергнуть изделия обработке дезинфицирующими средствами, дабы убедиться в их устойчивости к химии. Волонтёры "Народного фронта" пообещали учесть пожелания и в следующий раз представить более совершенную модель с исправлениями.

Конверты-термосы для эвакуации раненых протестированы в зоне СВО. Фото © Предоставлено Life.ru