Самый северный регион Норвегии попросил ЕК о 26-часовом дне для развития туризма

Власти расположенного за полярным кругом норвежского городка Вадсё нашли необычный способ привлечь к себе внимание туристов и новых жителей. Они обратились в Еврокомиссию с просьбой одобрить создание для них 26-часового дня. Эта мера поможет увеличить время для общения с семьёй, даст больше возможностей для отдыха и хобби, а также и подчеркнёт местные ценности, уверена местный мэр Венче Педерсен.

По словам чиновницы, она пока не думала, как предложенное может быть реализовано на практике. Размеренный и неторопливый образ жизни, при котором не нужно будет спешить на работу или искать время для встречи с друзьями, может оказаться привлекательным для людей со всего мира, считают в Вадсё.

"Нам нравится наш образ жизни, и мы думаем, что он может быть очень интересным, особенно для семей с маленькими детьми. Я думаю, что это более спокойная и лучшая повседневная жизнь, чем, например, в большом городе", — приводит слова Педерсен Politico.

В издании напомнили, что Норвегия не является членом ЕС, а лишь входит в Европейскую экономическую зону. Часовые пояса не попадают в круг полномочий объединения, а потому просьба вряд ли будет удовлетворена, рассказали журналистам в ЕК.