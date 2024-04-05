Для развития туризма в России создадут Национальный индекс гостеприимства

В России для повышения уровня качества и безопасности туризма планируется создать Национальный индекс гостеприимства. Среди его авторов — некоммерческие организации, профильный координационный совет Общественной палаты и ИД "Аргументы и факты". Об этом сообщил портал aif.ru.

Проект должен способствовать созданию условий для улучшения "туристической" репутации регионов среди россиян и защиты прав отдыхающих. Индексировать предполагается как объекты размещения (отели, хостелы и т.д.), так и края/области, где они располагаются.

Сначала планируется создать портал, где отели смогут выложить информацию о себе: безопасность, экологичность, доступность для людей с ограниченными возможностями, участие в программах организации отдыха участников СВО и членов их семей и т.д. На следующем этапе отели будут оценивать сами туристы по системе "тайного гостя". Регистрация отеля на портале и высокие оценки отдыхающих повысят рейтинг не только отеля, но и всего региона в целом.

На сегодняшний день в России подобного интернет-сервиса не существует. Имеющиеся системы бронирования и оценки отелей в основном базируются за границей, кроме того, отзывы, как правило, написаны анонимно случайными людьми. Национальный индекс гостеприимства должен изменить эту ситуацию. Он будет запущен уже в начале июня 2024 года.