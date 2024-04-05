Для развития туризма в России создадут Национальный индекс гостеприимства
В России для повышения уровня качества и безопасности туризма планируется создать Национальный индекс гостеприимства. Среди его авторов — некоммерческие организации, профильный координационный совет Общественной палаты и ИД "Аргументы и факты". Об этом сообщил портал aif.ru.
Проект должен способствовать созданию условий для улучшения "туристической" репутации регионов среди россиян и защиты прав отдыхающих. Индексировать предполагается как объекты размещения (отели, хостелы и т.д.), так и края/области, где они располагаются.
Сначала планируется создать портал, где отели смогут выложить информацию о себе: безопасность, экологичность, доступность для людей с ограниченными возможностями, участие в программах организации отдыха участников СВО и членов их семей и т.д. На следующем этапе отели будут оценивать сами туристы по системе "тайного гостя". Регистрация отеля на портале и высокие оценки отдыхающих повысят рейтинг не только отеля, но и всего региона в целом.
На сегодняшний день в России подобного интернет-сервиса не существует. Имеющиеся системы бронирования и оценки отелей в основном базируются за границей, кроме того, отзывы, как правило, написаны анонимно случайными людьми. Национальный индекс гостеприимства должен изменить эту ситуацию. Он будет запущен уже в начале июня 2024 года.
"Граждане России всё более активно путешествуют по стране, вызывая бурный рост индустрии гостеприимства. <...> Запускаемый Национальный индекс призван помочь потребителям оценить качество туристических сервисов и инфраструктуры каждого региона и муниципалитета России", — объяснил член Общественной палаты России, председатель Координационного совета по развитию индустрии гостеприимства и отдыха Андрей Максимов.
Ранее Life.ru писал, что обновлённый национальный проект по развитию туризма в России будет запущен уже в начале 2025 года, на его реализацию в 2025–2030 годах выделят минимум 403 миллиарда рублей. До этого президент РФ Владимир Путин анонсировал открытие новых курортов на побережьях девяти регионов страны. Кстати, по словам главы государства, по росту туристического потока лидирует Дагестан.
Unsplash / Pujalin