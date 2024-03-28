Путин назвал российский регион-лидер по росту турпотока
Путин назвал Дагестан чемпионом среди регионов РФ по росту турпотока
Персидская цитадель, часть Дербентской крепости Нарын-Кала. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Дагестан лидирует среди регионов России по росту туристического потока. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Действительно, на Каспии <…> место очень хорошее, надо развивать. Сейчас уже турпоток резко увеличивается, у нас Дагестан, наверное, чемпион по увеличению туристического потока", — отметил глава государства на совещании по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов.
Выслушав доклад главы Дагестана Сергея Меликова, Путин подчеркнул, что республика — очень перспективное туристическое направление.
Напомним, что обновлённый национальный проект по развитию туризма в России начнут выполнять уже в начале 2025 года, на его реализацию в 2025–2030 годах выделят минимум 403 миллиарда рублей. Ранее Путин анонсировал открытие новых курортов на побережьях девяти регионов России.