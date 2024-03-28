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28 марта, 17:58

Путин назвал российский регион-лидер по росту турпотока

Путин назвал Дагестан чемпионом среди регионов РФ по росту турпотока

Персидская цитадель, часть Дербентской крепости Нарын-Кала. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Персидская цитадель, часть Дербентской крепости Нарын-Кала. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Дагестан лидирует среди регионов России по росту туристического потока. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Действительно, на Каспии <…> место очень хорошее, надо развивать. Сейчас уже турпоток резко увеличивается, у нас Дагестан, наверное, чемпион по увеличению туристического потока", — отметил глава государства на совещании по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов.

Выслушав доклад главы Дагестана Сергея Меликова, Путин подчеркнул, что республика — очень перспективное туристическое направление.

Путин предложил запустить отдельный проект по созданию туристических товаров
Путин предложил запустить отдельный проект по созданию туристических товаров

Напомним, что обновлённый национальный проект по развитию туризма в России начнут выполнять уже в начале 2025 года, на его реализацию в 2025–2030 годах выделят минимум 403 миллиарда рублей. Ранее Путин анонсировал открытие новых курортов на побережьях девяти регионов России.

Никита Никонов
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