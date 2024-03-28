Путин назвал российский регион-лидер по росту турпотока

"Действительно, на Каспии <…> место очень хорошее, надо развивать. Сейчас уже турпоток резко увеличивается, у нас Дагестан, наверное, чемпион по увеличению туристического потока", — отметил глава государства на совещании по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов.