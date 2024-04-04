Путин призвал молодых россиян больше путешествовать по стране

Путешествуя по России, молодые люди имеют замечательную возможность лучше узнать историю родной страны и определиться с тем, какую профессию и карьеру выбрать. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин, выступая на церемонии открытия новых центров для молодёжи в регионах.

"Путешествия — это очень важное и интересное направление, которое, без всякого сомнения, будет способствовать тому, чтобы молодые люди знакомились со страной, с её историей — и на основании вот этих объективных данных выстраивали свою собственную карьеру", — заявил глава страны.

Вместе с тем президент представил собравшимся руководительницу АНО "Больше, чем путешествие" Олесю Тетерину. Эту программу реализует платформа "Россия — страна возможностей" при участии Федерального агентства по туризму, Федерального агентства по делам молодёжи, а также Миниобрнауки и Российским обществом "Знание".