Путин призвал молодых россиян больше путешествовать по стране
Путин: Путешествуя по РФ, молодёжь может лучше узнать страну и выбрать свой путь
Путешествуя по России, молодые люди имеют замечательную возможность лучше узнать историю родной страны и определиться с тем, какую профессию и карьеру выбрать. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин, выступая на церемонии открытия новых центров для молодёжи в регионах.
"Путешествия — это очень важное и интересное направление, которое, без всякого сомнения, будет способствовать тому, чтобы молодые люди знакомились со страной, с её историей — и на основании вот этих объективных данных выстраивали свою собственную карьеру", — заявил глава страны.
Вместе с тем президент представил собравшимся руководительницу АНО "Больше, чем путешествие" Олесю Тетерину. Эту программу реализует платформа "Россия — страна возможностей" при участии Федерального агентства по туризму, Федерального агентства по делам молодёжи, а также Миниобрнауки и Российским обществом "Знание".
Ранее Владимир Путин сообщил о том, что в Запорожской и Херсонской областях вскоре будут открыты новые центры для молодёжи. К настоящему моменту в России уже начали работать более 10 таких объектов. Также российский лидер подчеркнул, что порядка 150 тысяч молодых россиян из разных субъектов страны уже воспользовались возможностями, предоставленными молодёжными центрами.
ТАСС / POOL / Павел Бедняков