В Казахстане введут единый часовой пояс

В Казахстане с 1 марта текущего года будет введён единый часовой пояс. Правительство внесло изменения в постановление о порядке исчисления времени. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции республики.

"Участники рабочей группы сошлись, что переход к единому часовому поясу UTC+5 является наиболее правильным и оптимальным вариантом", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, перевод стрелок на час назад обусловлен тем, что для жителей регионов такое время является наиболее близким к естественному. До конца февраля в Казахстане будут сохраняться два часовых пояса: UTC+5 и UTC+6.