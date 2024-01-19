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19 января, 12:03

В Казахстане введут единый часовой пояс

Власти Казахстана с 1 марта 2024 года введут в стране единый часовой пояс

В Казахстане с 1 марта текущего года будет введён единый часовой пояс. Правительство внесло изменения в постановление о порядке исчисления времени. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции республики.

"Участники рабочей группы сошлись, что переход к единому часовому поясу UTC+5 является наиболее правильным и оптимальным вариантом", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, перевод стрелок на час назад обусловлен тем, что для жителей регионов такое время является наиболее близким к естественному. До конца февраля в Казахстане будут сохраняться два часовых пояса: UTC+5 и UTC+6.

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Ранее Лайф писал, что в Госдуму внесли законопроект о возврате перехода на летнее время. Автор инициативы предлагает переводить стрелки часов на один час вперёд в период с марта по октябрь.

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ТАСС / Яков Князев

Ян Поланин
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