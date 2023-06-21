В Госдуму внесли законопроект о возврате перехода на летнее время, сообщил депутат нижней палаты парламента Михаил Матвеев. По его словам, переводить стрелки часов предполагается на один час в период с марта по октябрь.

"Законопроект предполагает перевод часов на один час вперёд с марта по октябрь с целью, чтобы в указанный период позже на один час наступал рассвет и тёмное время суток", — написал он в телеграм-канале.