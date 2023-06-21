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Регион
Опубликовано 21 июня 2023, 10:42
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В Госдуму внесли законопроект о возврате перехода на летнее время

В Госдуму внесли законопроект о возврате перехода на летнее время, сообщил депутат нижней палаты парламента Михаил Матвеев. По его словам, переводить стрелки часов предполагается на один час в период с марта по октябрь.

"Законопроект предполагает перевод часов на один час вперёд с марта по октябрь с целью, чтобы в указанный период позже на один час наступал рассвет и тёмное время суток", написал он в телеграм-канале.

Парламентарий отметил, что практика перевода часов на летнее время была введена ещё в СССР и до сих пор используется во многих странах Европы. В России же, напомнил Матвеев, она была отменена в 2014 году, что повлекло потерю светлого времени суток в большинстве регионов в размере 200 часов ежегодно.

Депутат привёл в пример Якутию сторонникам перехода на летнее время
Депутат привёл в пример Якутию сторонникам перехода на летнее время

Напомним, против этой инициативы высказался, в частности, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, указавший на явно негативное отношение большинства россиян к возвращению летнего времени. Сам же Михаил Матвеев привёл несколько аргументов в пользу инициативы. По его словам, граждане смогут жить в гармонии с природой и экономить на электричестве.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Матвей Константинов
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