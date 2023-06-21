В Госдуму внесли законопроект о возврате перехода на летнее время
В Госдуму внесли законопроект о возврате перехода на летнее время, сообщил депутат нижней палаты парламента Михаил Матвеев. По его словам, переводить стрелки часов предполагается на один час в период с марта по октябрь.
"Законопроект предполагает перевод часов на один час вперёд с марта по октябрь с целью, чтобы в указанный период позже на один час наступал рассвет и тёмное время суток", — написал он в телеграм-канале.
Парламентарий отметил, что практика перевода часов на летнее время была введена ещё в СССР и до сих пор используется во многих странах Европы. В России же, напомнил Матвеев, она была отменена в 2014 году, что повлекло потерю светлого времени суток в большинстве регионов в размере 200 часов ежегодно.
Напомним, против этой инициативы высказался, в частности, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, указавший на явно негативное отношение большинства россиян к возвращению летнего времени. Сам же Михаил Матвеев привёл несколько аргументов в пользу инициативы. По его словам, граждане смогут жить в гармонии с природой и экономить на электричестве.
ТАСС / Владимир Смирнов