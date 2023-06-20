Депутат Матвеев привёл 4 аргумента в пользу перехода на летнее время

Автор законопроекта о переходе на летнее время депутат Госдумы Михаил Матвеев уверен, что его инициатива поможет жить в гармонии с природой и сэкономить на электричестве. Об этом он рассказал SHOТ.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев объяснил важность перехода на летнее время. Видео © SHOT

"Задача — сделать более продолжительным светлый период времени и активный период жизни человека, сместив начало рабочего дня фактически на один час раньше. Люди должны жить вместе с природой, страна огромная", — объяснил он.

По его мнению, опыт использования летнего времени отлично показал себя в советские годы, что обернулось экономической эффективностью и меньшими затратами на электричество. Матвеев отверг довод противников, что собьются биологические часы человека. Он уверен, что это надуманная проблема, а пенсионеры и доярки, по его словам, вообще остаются в выигрыше. Первым не нужно на работу, а вторые могут доить коров без оглядки на часы.