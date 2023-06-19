Депутат привёл в пример Якутию сторонникам перехода на летнее время

Переход на летнее и зимнее время отрицательно сказывается на здоровье человека. В этом уверен первый зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. По словам парламентария, лично он необходимости перехода на летнее или зимнее время не видит и считает, что это "катание туда-сюда ничего хорошего не даёт".