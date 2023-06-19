Депутат привёл в пример Якутию сторонникам перехода на летнее время
Депутат Тумусов предупредил о вреде для здоровья перевод часов на летнее время
Переход на летнее и зимнее время отрицательно сказывается на здоровье человека. В этом уверен первый зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. По словам парламентария, лично он необходимости перехода на летнее или зимнее время не видит и считает, что это "катание туда-сюда ничего хорошего не даёт".
"У нас, в Якутии, например, летом белые ночи. Солнце вообще не заходит. Ночью у нас, в Якутии, светло. Как менять тогда время? Мы же не можем ставить тут дневное время. Поэтому я считаю, что это абсурд", — приводит слова Тумусова Ura.ru.
Ранее стало известно, что 21 июня в Госдуме будет рассматриваться законопроект о переходе на летнее время. Об этом депутат Михаил Матвеев сообщил в телеграм-канале и провёл опрос среди своих подписчиков. Пока большинство проголосовало против. Невролог-сомнолог Ирина Завалко тоже назвала стрессом для организма перевод часов на летнее время и не поддержала инициативу. А известный интеллектуал и депутат Госдумы Анатолий Вассерман объяснил, что экономия на освещении по сравнению с общим нынешним энергопотреблением будет настолько мала, что "вряд ли есть смысл ради неё возиться".
ТАСС / Сергей Карпухин