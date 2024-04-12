Космонавт Прокопьев: Надеюсь, что россияне высадятся на Луну в числе первых

Информация о том, что первые люди полетят на Луну и Марс уже в ближайшие годы, распространяется для того, чтобы привлечь как можно больше инвесторов, что очень по-американски. Так прокомментировал РИА "ФедералПресс" слова Илона Маска космонавт-испытатель, Герой России екатеринбуржец Сергей Прокопьев.

"Безусловно, у Маска есть наработки, хотя история умалчивает, сколько кораблей было загублено в процессе. Но одно дело — создать средство доставки, другое дело — закрепиться на поверхности планеты. <...> История о том, чтобы собрать несколько сотен или даже тысяч человек и отправить на Марс — это скорее сюжет для фильма ужасов, потому что они смертники с почти стопроцентной долей вероятности", — сказал покоритель космоса, добавив, что сначала надо научиться жить на поверхности других планет.

По его словам, испытательным полигоном для освоения других планет станет Луна. В настоящее время идёт умная гонка между серьёзными космическими агентствами по доставке разных объектов на спутник Земли с целью его колонизации. Кроме того, успешно происходит аппаратное освоение Марса. Работу в этом направлении ведёт и Россия.

Прокопьев не сомневается, что полёты к Луне состоятся, но когда и кто это сделает первым, ответить не готов. Сохранять здесь лидерство сложно, а отстать очень легко, поэтому необходимо постоянно находиться в движении.

"Думаю, первые пилотируемые корабли полетят на поверхность Луны в конце 20-х – начале 30-х годов нашего столетия, то есть уже через несколько лет. Сейчас идёт серьёзная гонка. Хочу надеяться, что российские космонавты высадятся на Луну в числе первых", — сказал космонавт.