"В историю человечества": Учёный раскрыл важность освоения спутника Земли

Освоение Луны важно для репутации страны и даёт возможность в числе первых получить новые научные данные для дальнейшего исследования космоса. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказал лектор Российского общества "Знание", кандидат технических наук, доцент кафедры динамики и управления полётом ракет и космических аппаратов МГТУ им. Н.Э. Баумана Всеволод Корянов.

"Первенство в вопросе исследования Луны и других планет даёт право стране навечно вписать своё имя в историю всего человечества", — объяснил собеседник агентства.

Освоение спутника Земли даст возможность исследовать новые химические соединения и материалы, которых нет на нашей планете, и найти ответы на некоторые научные вопросы, например о происхождении воды. Кроме того, Луна станет тренировочной площадкой, первым шагом на пути к колонизации других планет, спутников и астероидов.