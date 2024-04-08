Турция захотела участвовать в проекте российско-китайской лунной станции

Турция отправила заявку на участие в проекте Международной научной лунной станции (МНЛС), организованном РФ и Китаем. Об этом сообщил директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович.

"Вот в рамках международной лунной станции планируется участие и других стран, это не только российско-китайская или китайско-российская станция. Есть заявки на участие в станции от Турции, например, от других стран", — подчеркнул Петрукович на пресс-конференции, посвящённой предстоящему Дню космонавтики.