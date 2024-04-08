Турция захотела участвовать в проекте российско-китайской лунной станции
ИКИ РАН: Турция подала заявку на участие в проекте Международной лунной станции
Турция отправила заявку на участие в проекте Международной научной лунной станции (МНЛС), организованном РФ и Китаем. Об этом сообщил директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович.
"Вот в рамках международной лунной станции планируется участие и других стран, это не только российско-китайская или китайско-российская станция. Есть заявки на участие в станции от Турции, например, от других стран", — подчеркнул Петрукович на пресс-конференции, посвящённой предстоящему Дню космонавтики.
Напомним, РФ и Китай в 2021 году подписали меморандум о сотрудничестве в целях создания лунной станции. Её строительство планируется завершить к 2035 году. В ноябре прошлого года Правительство России одобрило совместный с Китаем проект, состоящий из трёх этапов. Исследование Луны на предмет места для станции, учреждение центра управления и доставки грузов с созданием орбитальных модулей, а также непосредственное освоение спутника Земли.
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