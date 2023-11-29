Кабмин РФ одобрил совместный с Китаем проект лунной станции
РБК: Правительство РФ одобрило совместный с Китаем проект лунной станции
Правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила ратификацию российско-китайского соглашения о создании Международной научной лунной станции, пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ. Эту информацию подтвердили в пресс-службе кабмина.
В своей работе российские и китайские специалисты пройдут три этапа: исследование Луны на предмет места для станции, учреждение центра управления и доставка грузов с созданием орбитальных модулей, а также само освоение спутника Земли.
Напомним, меморандум о сотрудничестве в целях создания лунной станции был подписан Россией и Китаем в 2021 году. Её строительство планируется завершить к 2035 году. Лайф рассказывал об этом проекте.
Бережная Наталья / Роскосмос Медиа / ТАСС