Кабмин РФ одобрил совместный с Китаем проект лунной станции

Правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила ратификацию российско-китайского соглашения о создании Международной научной лунной станции, пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ. Эту информацию подтвердили в пресс-службе кабмина.

В своей работе российские и китайские специалисты пройдут три этапа: исследование Луны на предмет места для станции, учреждение центра управления и доставка грузов с созданием орбитальных модулей, а также само освоение спутника Земли.