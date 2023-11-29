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29 ноября, 05:49

Кабмин РФ одобрил совместный с Китаем проект лунной станции

РБК: Правительство РФ одобрило совместный с Китаем проект лунной станции

Правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила ратификацию российско-китайского соглашения о создании Международной научной лунной станции, пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ. Эту информацию подтвердили в пресс-службе кабмина.

В своей работе российские и китайские специалисты пройдут три этапа: исследование Луны на предмет места для станции, учреждение центра управления и доставка грузов с созданием орбитальных модулей, а также само освоение спутника Земли.

Загадочные снимки: На обратной стороне Луны наблюдают неизвестный объект

Загадочные снимки: На обратной стороне Луны наблюдают неизвестный объект

Напомним, меморандум о сотрудничестве в целях создания лунной станции был подписан Россией и Китаем в 2021 году. Её строительство планируется завершить к 2035 году. Лайф рассказывал об этом проекте.

Обложка ©

Бережная Наталья / Роскосмос Медиа / ТАСС

Матвей Шандрыголов
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