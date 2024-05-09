Чёрный кот вопреки суевериям приносит счастье бойцам на передовой
SHOT: Кот-"офицер" по кличке Мага помогает спецназовцам на передовой
Чёрный кот по кличке Мага уже год служит в зоне СВО, помогая бойцам спецназа. О четырёхлапом "офицере" рассказал телеграм-канал SHOT.
Кот-"офицер" по кличке Мага помогает спецназовцам на передовой. Видео © Telegram / SHOT
Магой пушистика нарёк доброволец из Дагестана. Питомец прекрасно справляется с непосредственными обязанностями — отловом грызунов, докучающих военнослужащим. Те в благодарность сшили "напарнику" специальную камуфляжную одежду.
"Когда на него форму надеваешь, он превращается в командира, начинает строить всех котов, уже не такой ласковый", — рассказал один из бойцов волонтёрам Народного фронта.
Ранее сообщалось о коте Мухиче, который несёт службу на Купянском направлении. Волонтёры купили и привезли бронежилет, сшитый прямо по его размерам. Life.ru публиковал видео с питомцем в экипировке.
Кадр из видео Telegram / SHOT