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9 мая, 20:37

Чёрный кот вопреки суевериям приносит счастье бойцам на передовой

SHOT: Кот-"офицер" по кличке Мага помогает спецназовцам на передовой

Чёрный кот по кличке Мага уже год служит в зоне СВО, помогая бойцам спецназа. О четырёхлапом "офицере" рассказал телеграм-канал SHOT.

Кот-"офицер" по кличке Мага помогает спецназовцам на передовой. Видео © Telegram / SHOT

Магой пушистика нарёк доброволец из Дагестана. Питомец прекрасно справляется с непосредственными обязанностями — отловом грызунов, докучающих военнослужащим. Те в благодарность сшили "напарнику" специальную камуфляжную одежду.

"Когда на него форму надеваешь, он превращается в командира, начинает строить всех котов, уже не такой ласковый", — рассказал один из бойцов волонтёрам Народного фронта.

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Ранее сообщалось о коте Мухиче, который несёт службу на Купянском направлении. Волонтёры купили и привезли бронежилет, сшитый прямо по его размерам. Life.ru публиковал видео с питомцем в экипировке.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Лариса Сафронова
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