Фронтовой кот Мухич "оделся" в бронежилет наравне с сослуживцами ВС РФ SHOT: Бойцы РФ одели в бронежилет кота, который прибился к их отряду на передовой 23 февраля, 17:45 Российские военные раздобыли бронежилет для своего кота. Обложка © t.me / SHOT

Российские военные раздобыли для своего боевого товарища — кота Мухича — настоящий бронежилет, чтобы он мог спокойно выбираться из укрытия, несмотря на обстрелы противника. SHOT публикует видео питомца в новой экипировке.

Российские военные раздобыли бронежилет для своего кота. Видео © t.me / SHOT

В расположение отряда Мухич попал ещё котёнком, хозяева хотели его утопить, но бойцы пригрели пушистого и забрали к себе. Теперь мохнатый "солдат" несёт службу на Купянском направлении. Из обязанностей у него — погреть лежанки для военных, создать приятную атмосферу, помурлыкать и подбодрить. Бойцы кормят любимца и заботятся, чтобы вражеский снаряд не задел его.

Когда волонтёры узнали о новом "военнослужащем", то купили и привезли ему бронежилет, сшитый прямо по его размерам. С непривычки Мухич лёг, ведь тяжёлая броня не даёт быстро передвигаться. Бойцы, кстати, шутят, что и сами поначалу привыкали к обмундированию. Впрочем, кот будет носить новую экипировку не постоянно, а в моменты опасности и во время атак противника.

А ранее Life.ru рассказывал о том, что чёрная кошка по кличке Багира поступила на службу в артиллерийские войска СВО. Благодаря пушистой красавице бойцы теперь знают, когда на горизонте появляются "птички" ВСУ, ведь у боевой подруги отличное чутьё на вражеские коптеры.

Авторы Татьяна Миссуми